Renault našel super způsob, jak uvést model 4 E-Tech na český trh. Pražáci mu neuniknou

Mario Rychtera
Mario Rychtera
Renault přiváží do Manifesto Marketu Anděl dvouměsíční akci Festiv4L, která podpoří uvedení modelu 4 E-Tech na český trh. Návštěvníky čekají testovací jízdy, hudební večery i interaktivní zóny v živém centru města.

Ať už se podíváme na model Clio, elektrickou „pětku“ nebo očekávané twingo, je patrné, že Renault miluje městský ruch. V tomto duchu se nese i nejnovější projekt Festiv4L Renault, který podporuje uvedení modelu 4 E-Tech na český trh.

Dvouměsíční Festiv4L Renault je pořádán ve spolupráci s Manifesto Marketem Anděl, jedním z nejživějších míst hlavního města, kde vzniká prostor pro kulturní setkávání spojující hudbu, gastronomii, umění a nově i elektromobilitu.

Nová elektrická „čtyřka“ symbolizuje propojení minulosti a budoucnosti značky Renault. Zároveň svým moderním designem cílí na mladší generace, které mají k ruchu velkoměst nejblíže.

Návštěvníci Manifesto Marketu Anděl se mohou těšit na atraktivní prostředí s interaktivními zónami, kde je přivítá R4 fotbálek, autodráha a bar s ochutnávkou speciálního drinku Lavender Matcha, inspirovaného právě Renaultem 4. Nápoj si vychutnáte na polštářích s dekou v designu značky.

Každý pátek až do 28. listopadu program zpestří jízdy Renaultem 4 E-Tech pod vedením zkušených instruktorů. Jízdu si lze rezervovat online. Na ně navážou hudební večery Music Fridays by Festiv4L Renault, během nichž se Manifesto promění v živý klub, který je v chladnějších měsících zastřešen a vytápěn.

Manifesto Market Anděl přejímá gastronomicko-kulturní koncept z Paříže. Na Andělu sdružuje 14 restaurací s jídly z celého světa – od mexické přes korejskou až po českou – a dva bary. V duchu udržitelnosti tvoří zázemí podniků buňky v designu přepravních kontejnerů.

Renault 4 E-Tech • Zdroj: Renault

Zdroj: Manifesto Market, Renault I VIdeo: Renault

