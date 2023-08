Renault poutá na nové SUV Kardian. Nemusí být tím, na co zatím vypadá

Automobilka Renault chystá nové SUV segmentu B, které pojmenovala Kardian. Plánuje ho představit v říjnu letošního roku v brazilském Riu de Janeiru a model posléze zamíří na mezinárodní trhy.

Pojmenování „Kardian“ podle Renaultu má vyvolávat dojem robustnosti a ochrany, protože je odvozeno z anglického slova „guardian“, tedy „ochránce“. Také však jméno má navozovat pocit živelnosti a agility, protože připomíná „kardio“ – typ cvičení, a vyjadřovat stabilitu, protože je založeno na dvou slabikách, jejichž centrální samohláskou je „a“.

Bohužel, tohle je všechno, co o novince víme s jistotou. O zbytku můžeme jen spekulovat; např. některá média uvažují, že by se mohlo jednat o renaultí verzi Dacie Sandero Stepway, určenou pro mimoevropské trhy.

Něco takového nemusí být daleko od pravdy, malé hatchbacky na vyšším podvozku jsou v Jižní Americe populární kvůli mizernému stavu tamních silnic. Renault v Brazílii nabízí svou verzi minulé generace sandera stepway prostě pod názvem Stepway; Dacia Logan si jméno modelu zachovala.

Znamenalo by to, že by kardian nebyl v prodeji v Evropě, což mimochodem potvrzuje Sylvia Dos Santos z automobilky Renault. Kardian podle ní doplňuje globální nabídku značky, podobně jako v nedávné minulosti modely Oroch, což je de facto Dacia Duster ve verzi pick-up, či Alaskan, verze Nissanu Navara s designem Renaultu.