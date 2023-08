TEST Dacia Sandero Stepway Extreme Eco-G – Působivý venkovský šetřílek

Dacia Sandero i v nejvyšší výbavě Extreme nabídne, přesně podle ethosu značky, to, co člověk potřebuje, ale nic navíc. Příjemně překvapuje svou prostorností i jízdními vlastnostmi a pokud se krotíte a nejezdíte moc do hor, umí jezdit za korunu na kilometr.

Design, interiér

Automobilka Dacia před nedávnem zavedla pro všechny své modely „extrémní“ výbavu – verzi Extreme na vrcholy ceníků. Sandero Stepway nebylo výjimkou, a tak třebaže u nás sandero bylo pod drobnohledem již ve spoustě provedení, novou vrcholovou variantu jsem s pohonem na zkapalněný ropný plyn protáhl hustým pražským provozem i úzkými a klikatými krušnohorskými silničkami.

Když zelený kousek přebírám, přemýšlím nad tím, jestli kdovíjak vysoká výbava nejde trochu proti ethosu značky Dacia. Ta se totiž snaží nabídnout co nejvíc hodnoty za co nejméně peněz, a tak by jednoho napadlo, že zákazníci budou upřednostňovat střídmější výbavy, aby ušetřili. Že se spokojí s manuální klimatizací, tempomatem a elektrickými předními okny a věci jako detaily v měděné barvě je nechají chladnými.

Rychle ale podobné myšlenky zaháním – ony měděné detaily jsou vážně decentní a přizvednutému sanderu nakonec v kombinaci s metalízou Cèdre docela sluší. Zvenčí jich není moc, mnohem výraznější jsou polepy s linkami připomínajícími vrstevnice, a samozřejmě nová loga, kterých osobně nejsem fanouškem.

Postupně si ale všímám některých jiných detailů zevnějšku, které bych u značky tak moc orientované na cenu, jako je Dacia, zrovna nečekal. Jde například o to, jak tvar nálepek na dveřích za předními koly opticky zvětšuje prolis kolem předních kol, jak spolu s podobným prolisem nad zadními koly dodává bokům na svalnatosti, nebo jak tvar krytu plnicích hrdel nádrží kopíruje na jedné straně spáru u dveří, na druhé straně linku zadní lampy.

Vybavená a prostorná

V interiéru dostává příplatek za verzi Extreme o něco větší význam, a to nejen po stránce výbavy. Ta globálním pohledem zas tak bohatá není; v podstatě je i ona v souladu s filozofií značky Dacia nabídnout to, co je skutečně potřeba. Extreme nabízí to, co skutečně potřebují lidé zvyklí na slušně vybavená auta - automatickou klimatizaci, bezklíčový přístup, couvací kameru a speciální jízdní režim pro místa, kam asfalt nesahá, mimo jiné. Velmi příjemným překvapením je však podpora bezdrátového Androidu Auto či Apple CarPlay.

Oproti ostatním variantám je největší změnou čalounění zčásti látkové, zčásti provedené v materiálu nazvaném MicroCloud. Ten má povrch na dotek připomínající samet a jeho principem je odolnost vnějším vlivům a snadná údržba. Jeho šedá barva je trochu nudná i oproti jiným verzím sandera, což je vidět zejména na palubní desce - čalouněný panel v jiných verzích nabídne hezkou černobílou síťovinu, což je vizuálně efektnější.

Monotónnost aspoň rozbíjejí detaily v měděné barvě, kterých je v kabině docela dost - a díky za to. Na druhou stranu, i ostatní verze sandera stepway mají v interiéru aspoň pár barevných detailů, aspoň nějakou linku v podobě prošívání sedaček. Tím ale neříkám, že by byla tato kabina či čalounění jakkoliv špatné - i zde se dá najít trochu nečekaný, ale o to víc oku lahodící detail, jako třeba vyražené logo Dacie na opěradlech.

Na prostornost si vpředu nebude stěžovat ani hřmotnější postava, vzadu je to samozřejmě o trochu horší, pořád jsme v segmentu malých aut. „Za sebe“ si ale se 184 cm výšky sednu bez větších problémů.

Podměrečný není ani zavazadelník, ba dokonce mě svými rozměry příjemně překvapil – když jsem dvojitou podlahu umístil do dolní polohy, bez větších problémů se do něj vešlo vybavení na dvoudenní camping včetně dvou židlí a skládacího stolu plné velikosti. Jen nákup proviantu už musel jet za předními sedačkami, ale kdybych byl trochu lepší v tetrisu – nebo kdybych s sebou všude netahal poměrně velkou „servisní tašku“ se startovacími kabely, lanem, základním nářadím a tak – dostal bych nákup i do toho kufru.

Místy dobře promyšlená

Navíc stojí za vyzdvihnutí dvě dvojice háčků na tašky po stranách zavazadlového prostoru. Nepůsobí sice dvakrát bytelně, ale pokud na ně nepověsíte celou váhu přeplněné igelitky, je to v pohodě. A musím zmínit i výklopný háček na tašku v prostoru pro nohy spolujezdce – zajímavý detail, který jen tak někdo nenabídne, přitom se vážně může hodit.

Ergonomické perličky i přešlapy jsou k nalezení i jinde. Nádherně jednoduché ovládání v podstatě všeho je velmi příjemné a skvělá je i „placka“ vpravo pod volantem k ovládání rádia, kterýžto nápad je z dílen Renaultu. Těžko se přechází např. na ovládání rádia na volantu, když si člověk na tuhle „placku“ zvykne.

Líbí se mi i fakt, že v přístrojovém štítu má každý režim osvětlení vlastní kontrolku, snad kromě denního svícení, jehož kontrolku jsem viděl naposledy u Opelu Meriva před víc než deseti lety. A že údaje o provozu na LPG jsou hezky integrované do displeje mezi budíky včetně palivoměru – lze si zobrazit i hladinu obou paliv najednou – či průměrné spotřeby.

Naopak mi chybí možnost seřizování jasu přístrojového štítu a natočení centrálního displeje jako by ho chtělo ukazovat tomu, kdo sedí vzadu uprostřed, a nikoliv řidiči.

Tvrdé plasty úplně všude pominu, přeci jen sedíme v dacii, ale těžko odpustit chybějící plastovou ochranu nakládací hrany zavazadelníku. Nekrytý lakovaný plech se tady snadno poškrábe a může začít reznout. Tím spíš, když Dacia tuhle ochranu nabízí mezi příslušenstvím za pouhých 1.639 korun.