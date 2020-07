Renault vybavil zapadlou vesnici elektromobily: Když to zvládnou oni, tak prý každý

Francouzská automobilka se rozhodla vytvořit experiment, který nemá obdoby. Z jedné zapadlé francouzské vesničky totiž vytvořila první společenství vybavené čistě jen elektromobily. A pokud to prý zvládnou oni, pak by to neměl být problém ani pro ostatní.

Vesnička Appy, ležící ve francouzském departementu Ariège kousek od hranic s Andorrou a Španělskem, je už na první pohled celkem nezajímavé místo. Turisty by mohla zajímat například příroda v okolí, jenže pro místní je to všude daleko. Není proto divu, že zde v roce 2017 žilo pouze 25 lidí a mezi lety 1946 až 2010 se tu neodehrála ani jedna jediná svatba, jak kdysi informovaly regionální noviny La Dépêche du Midi.

Nyní se ale tohle relativně zapadlé místo, které bývá označováno za jednu z nejodlehlejších vesnic ve Francii, opět vrací na mapy. Automobilka Renault se zde totiž rozhodla vybudovat plně elektromobilní společnost tím, že každé domácnosti na tři roky propůjčila elektromobil Renault Zoe, wallboxy a nechybí ani veřejná nabíječka.

Během následujících let, kdy budou obyvatelé vesnice k běžnému dojíždění využívat pouze Renault Zoe, se budou muset s automobilkou dělit o své poznatky, radosti i strasti spojené s provozem elektromobilu v poměrně odlehlé oblasti. Automobilka přitom věří, že pokud bude možné bez větších problémů provozovat elektromobily ve vesnici jako je Appy, pak by to mělo být možné prakticky kdekoliv.

Ostatně pro podobný test snad ani nešlo zvolit lepší vůz, než je nový Renault Zoe. Ten totiž díky své baterii o kapacitě 52 kWh nabízí dojezd až 390 kilometrů dle metodiky WLTP. Nová generace Zoe navíc podporuje nabíjení při výkonu až 50 kW, díky čemuž nabídne 145 kilometrů s každými 30 minutami na nabíječce.

Rozhodně bude zajímavé sledovat, jak bude experiment probíhat. A nezbývá než doufat, že nám automobilka v jeho průběhu nabídne nějaké to nahlédnutí pod pokličku. Zvláště zajímavá podívaná by to pak mohla být především v zimě, neboť se obec nachází v průměrné výšce asi 930 metrů nad mořem.