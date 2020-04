Video: Renault Zoe má jednoduchý, přesto hodně chytrý infotainment

Musím říct, že tahle modrá bublina pod proudem na mě v posledních týdnech udělala velký dojem. Začalo to vlastně už zimním srovnávacím testem se Citigoe iV, kdy jsem se se Zoe vydal na dobrodružnější výpravu na Ještěd. Stále malé autíčko, rozhodně bych ale neřekl, že určené jen do města. I v teplotách lehce nad nulou avizovalo dojezd okolo 250 kilometrů, teď na jaře to má být dokonce přes 300! To už nejsme zas až tak daleko od hodnot, kterých jsme dosahovali s prémiovými SUV Audi e-tron a Mercedes-Benz EQC.

Na dojezd, ale i nabíjení a další poznatky z prvních testovacích týdnů ještě přijde řada v samostatném testu (aktuálně má Zoe v našich službách nakrouceno lehce přes 1200 kilometrů), elektromobil se u nás ohřeje až do října. Tentokrát jsme se rozhodli zaostřit na samotný infotainment.

A jak jsem nastínil už v úvodu, zatím je tohle auto jedno velké (a milé) překvapení. Zoe má už ve standardu třeba digitální přístrojový štít. Nabízí vícero možností zobrazení, všechny jsou však přehledné a člověk se v nich neztratí. Celkově si interiér ve srovnání s předchůdcem značně polepšil, jak je u modelů Renault v posledních měsících zvykem. Na jinou úroveň se posunulo Clio, Captur, stejně tak i Zoe. Nevzhledné laciné plasty vystřídaly měkčené materiály na přístrojovce, doprovází je i příjemný textil. Tohle se opravdu povedlo.

Ve vyšších verzích sekunduje digitálním budíkům 9,3” obrazovka multimediálního systému. Kvalitní displej, svižné listování v menu, a protože je vůz online, tak i plno užitečných funkcí. Přesto ani tohle Renault nepřipomnělo k tomu, aby po vzoru konkurence namontoval do multimediálního systému všechno včetně ovládání teploty. Tu nastavujete klasickými otočnými ovladači pod obrazovkou. Jednoduše, intuitivně, a po úvodní várce kilometrů klidně i poslepu. Celkovému pojetí a zpracování kabiny to přitom nijak neubírá. Tak proč to takhle nejde u všech?

Ale zpátky k samotnému infotainmentu. Jak se můžete přesvědčit ve videu výše, nabízí několik funkcí, které vám s elektromobilem mohou usnadnit každodenní život. Hlavní obrazovka funguje podobně jako chytrý telefon. Umisťujete si sem jednotlivé obdelníčky, a je jen na vás, jak si domovskou stránku přizpůsobíte. Já na ni preferuji velkou navigaci, vespod pak rychlý přístup k rádiu/médiím a počasí. Po spárování telefonu tu ale můžete mít třeba i seznam kontaktů.

Parádní funkcí je tzv. Oblast dojezdu. Ta vám na mapě zobrazí oblast, kam byste teoreticky měli dojet s aktuálním stavem baterie, případně vás varuje, že cílová destinace zadaná do vestavěné navigace je příliš daleko. Oblasti jsou tu vlastně dvě, jedna ukazuje dojezd v klasickém režimu, druhá větší pak v režimu Eco. Renault tímto sice neobjevil Ameriku, přesto funkci chválíme.

Pokud je váš cíl příliš daleko, nezoufejte, Zoe vám najde dobíjecí stanici. Buď nejblíž vaší poloze, nebo po naplánované trase. Vidíte i možnosti nabíjení a víte, jestli ta která stanice umí rychlonabíjení. Stejně snadno lze v cílové destinaci vyhledat i parkovací místo. Když si najdete to pravé, v podrobnějších informacích je telefonní kontakt. To kdybyste potřebovali zjistit, jestli je tu nyní otevřeno a volno.