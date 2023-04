Revoluci v displejích může přinést firma působící i v Česku. Rolovací panel má zásadní výhodu

V posledních letech se řada technologických společností pustila do různých experimentů s obrazovkami, které se dají různě skládat, případně i rolovat. Společnost Hyundai Mobis, spadající do skupiny Hyundai a působící mimo jiné ve slezských Nošovicích, se však pochlubila první technologií rolovatelné obrazovky, která je určena pro použití přímo v automobilech. Tedy například pro infotainmenty.

Systém rolování má přitom v automobilu celkem zásadní výhodu – z obrazovky může být vidět pouze menší kousek, který aktuálně nabízí dostatek informací, ale nijak nezaclání. V případě potřeby je možné obrazovku vysunout víc, případně ji kompletně zapustit do palubní desky. Díky rolování přitom potřebuje jen minimum prostoru pro uložení.

Video se připravuje ...

Jako příklad uvádí Hyundia Mobis možnost vysunout obrazovku pouze do výšky 1/3, kdy bude zobrazovat nezbytné minimum informací potřebné pro jízdu. Při použití navigace se pak z obrazovky vysunou třeba 2/3 plochy. Při zastavení u nabíječky pak může být obrazovka vysunuta celá, třeba pro pohodlnější sledování filmů a videí ve formátu 16:9.

S umístěním obrazovky se počítá ve středu palubní desky, tedy ve stejných místech, kde jsou dnes tradiční panely infotainmentu. Možnost zapustit obrazovku, jejíž základna potřebuje na hloubku asi jen 12 centimetrů, přitom interiérovým designérům rozváže ruce a umožní navrhovat nový přístup ke vnitřku kabiny.

Ve velkých rodinných autech, případně v různých zakázkově postavených autech, by obrazovka mohla být instalována například u stropnice mezi předními sedadly. Děti vzadu by tak získaly ideální výhled. Možností je však i instalace obrazovek vedle sedadel.

Video se připravuje ...

Obrazovka by měla mít rozlišení QHD nebo vyšší, velikost by se pak měla pohybovat kolem 30 palců, případně více. Vedle kompaktních rozměrů by navíc konstrukce displeje měla mít i poměrně nízkou hmotnost.

Společnost Hyundai Mobis plánuje uvést nový rolovací displej na mezinárodní trh a očekává zájem ze zámoří. Primárními zákazníky by měly být prémiové automobilky z Evropy a Severní Ameriky, které jistě ocení nevšední vzhled a funkce systému. Společnost se navíc chlubí, že je displej dostatečně spolehlivý a odolný.