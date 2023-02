Máte v autě málo displejů? Hyundai je chce dát i do čelní masky

Jihokorejská automobilka zkoumá možnosti zakomponování displeje do přední části vozidla. Jeho přínos by mohl být zejména v lepší komunikaci s ostatními účastníky silničního provozu a chodci.

Před několika měsíci jsme psali o tom, že se na Slovensku testuje nové brzdové světlo, které by bylo umístěno na přídi vozidla za účelem snížení počtu dopravních nehod, případně zmírnění jejich následků. Ostatní řidiči, případně také chodci, totiž podle zeleného světla v přídi vozu poznají, zda brzdí či nikoliv.

Zkraje letošního roku BMW představilo koncept i Vision Dee, jehož ikonické ledvinky pojaly nejen čelní světlomety, ale zároveň sestávají z jakýchsi jednoduchých zobrazovacích ploch. Tvůrci si představují, že by vůz mohl být schopný grafickým znázorněním imitovat lidskou mimiku a tím komunikovat se svým majitelem. To jsou jen některé z příkladů zřejmě nově se rozvíjejícího automobilového trendu, kdy příď automobilu dostane na starosti více komunikace s okolním světem.

Video se připravuje ...

Podobné řešení dle dostupných informací chystá také jihokorejský Hyundai. Mělo by jít o LED displej zakomponovaný do čelní masky vozu. Informují o tom kolegové z amerického webu The Drive, jejichž zdrojem bylo konverzační vlákno na síti Reddit, které se opírá o příspěvek na fóru společnosti Texas Instruments. Ta, pro kontext, sama sebe popisuje jako globální polovodičovou společnost, jež navrhuje, vyrábí, testuje a prodává analogové a vestavěné procesorové čipy.

Dle dostupných informací dostala společnost Hyundai Mobis, která je součástí skupiny Hyundai Motor Group, za úkol vyvinout čelní masku se zakomponovaným displejem. Zpráva na fóru společnosti Texas Instruments hovoří o displeji zkonstruovaném ze 71x32 LED diod. Příspěvek na Redditu pak správně připomíná, že Mobis představu chytrého osvětlení masky a displeje zakomponovaného do přídě vozu ukázal již téměř před rokem.

Video se připravuje ...

Displej na výše uvedeném videu má vysoké rozlišení a byl by schopný přehrávat i filmy, ale to je hudba teoretické budoucnosti. Jak výše uvedené složení ze 71 diod na 32 diod naznačuje, první kroky by šly cestou hrubého rozlišení a zřejmě pouze základních obrazců. Kolegové z The Drive se pokusili bližší informace získat přímo od automobilky, ale dostalo se jim stručné odpovědi, že zástupci společnosti nechtějí budoucí produkty komentovat.

Je tedy otázka, kdy a na jakém modelu se displej v přídi vozu objeví poprvé a jestli vůbec. Na jednu stranu by tomu mohla bránit legislativa, která se snaží zajistit, aby blikající barvy na přídi nepřipomínaly vozy záchranných a bezpečnostních složek. Druhou zásadní překážkou by mohla být cena – jak prvotní pořizovací, tak při servisu nebo opravách po nehodách.

Prozatím vidíme smysl jen v brzdovém světle v přídi, které vzpomínáme v úvodu tohoto článku. Jeho přínos by mohl být značný, zatímco finanční náročnost podobného řešení by mohla být minimální. Jsme zvědaví, jestli Hyundai u zkoumání displejů v čelní masce skončí, nebo se je časem pokusí dostat i do produkčních vozidel. Přijde vám to jako dobrý nápad, nebo už těch displejů v autech máte dost?