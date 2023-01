Hyundai Ioniq 5 se naučil jezdit do strany a otáčet na místě, zatím jde o prototyp

Společnost Hyundai Mobis, spadající pod jihokorejskou automobilku a vyvíjející nové technologie a software, se svým modulem e-Corner pochlubila již v roce 2021. Modul, který umožňuje různě natáčet/roztáčet kola a nabízí tak dosud nevídanou svobodu pohybu, se od té doby objevil u několika konceptů. Pro právě probíhající veletrh CES však společnost zabudovala modul do elektromobilu Hyundai Ioniq 5.

Prototyp elektromobilu je osazen rovnou čtyřmi moduly e-Corner, díky čemuž nabízí unikátní Ioniq 5 dosud nevídanou pohyblivost. Systém totiž umožňuje natočit kola až do úhlu 90 stupňů, přičemž každé jedno kolo je vybaveno vlastním elektromotorem. Auto tak dokáže doslova psí kusy.

To Hyundai Mobis demonstruje na videu, které bylo zveřejněno na YouTube. Vůz zde postupně předvede několik manévrů, které by se v běžném životě uplatnily především při parkování. Schopnosti systému by ale jistě usnadnily život i v městském centru.

První funkcí, kterou systém ukazuje, je Crab Driving. Kola se nejprve natočí proti sobě, do úhlu 90 stupňů, a vůz poté předvede jízdu do strany. V krabí chůzi tak spolehlivě předčí i GMC Hummer EV, který sice slibuje „krabí chůzi“, kola však nedokáže natočit do takto extrémního úhlu, takže jezdí jen diagonálně dopředu. Tuto funkci ale samozřejmě nabízí i Ioniq s moduly e-Corner.

Působivá je také funkce Zero Turn, kdy se kola natočí proti sobě - zhruba do úhlu 45 stupňů. Vůz následně předvede otočku o 360 stupňů na místě. Během otočky Pivot Run se natočí kola pouze zadní nápravy, která následně celý vůz otočí.

Společnost k novému prototypu se systémem e-Corner nepřidala žádné bližší informace. Sluší se však připomenout, že kromě otáčení kol a jejich pohonu je součástí modulu e-Corner také odpružení a samozřejmě i systém brzd.

Společnost začala na myšlence modulu pracovat již v roce 2018. Během uplynulých let prošla technologie důkladným vývojem, jehož ambicí je dostat moduly e-Corner až do produkčních vozidel, která by si pak snadněji poradila s jízdou v omezeném prostoru. Je však otázkou, jak dlouho ještě vývoj potrvá.