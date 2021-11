Richard Hammond provádí diváky dílnou, kvůli které rozprodával svou sbírku

Richard Hammond je pro většinu z nás především nedílnou součástí moderátorské trojice, se kterou nyní uvádí motoristický pořad The Grand Tour. V mezidobí se však každý z trojice Clarkson, Hammond a May věnuje vlastním projektům, které by snad ani nemohl být rozdílnější.

Zatímco Clarkson se naplno vrhl do světa farmaření, ze kterého poskládal často oceňovanou show, May se věnuje natáčení pořadu o cestování, výrobě ginu a rozvoji sítě DriveTribe a FoodTribe. Richard Hammond se také věnuje několika projektům, přičemž tím posledním a asi nejvýraznějším se stalo spoluvlastnictví a provozování renovační dílny The Smallest Cog, ve které vzniká také televizní show Richard Hammond’s Workshop.

Hammond přitom bere svůj projekt evidentně vážně a kvůli jeho financování neváhal rozprodat část své sbírky historických automobilů, včetně Porsche a Lotusu, i několik historických motorek, z nichž některé si koupil k narozeninám. Získané finance pak investoval do nové dílny, která nedávno slavnostně otevřela dveře a Hammond po ní provedl diváky sítě DriveTribe, kterou spoluvlastník.

Jak můžeme na videu vidět, nová hala už je okupována několika rozdělanými projekty, včetně Jensenu FF, klasického Land Roveru nebo Fordu RS2000, přičemž celkově zde může být až sedm vozidel, se kterými půjde pohybovat mezi jednotlivými stanovišti.

Dílna je také kompletně vybavena, takže nechybí speciální vybavení pro svařování a tvarování plechů, speciální místnost pro přípravu na lak, lakovna, dvousloupové i čtyřsloupové zvedáky, atd. Vedle profesionálního a drahého vybavení přitom nechybí ani vtípky, jako potrubí s označením káva, čaj, gin a tonic.

Jak už bylo zmíněno, nová dílna se objeví také v televizní sérii Richard Hammond’s Workshop, která sleduje vývoj a práce v projektu slavného moderátora. Jak ovšem Hammond zdůraznil, televizní show a renovační dílna jsou v podstatě dva oddělené projekty, které na sobě nejsou závislé. Dílna totiž existuje i mimo televizní show a práce zde nekončí s odchodem štábu

„Televize přišla až po dílně. Víte, myšlenka byla ‚Chlapi, pojďme se do toho pustit společně‘, a až nějaký čas poté jsem řekl ‚Počkejte, to by mohla být docela dobrá televizní show‘, ale to je vše – televizní show sleduje, co děláme, takže to stejně uděláme,“ vysvětloval Hammond ve videu.