Řídili jsme Patak Rodster ze Slovenska: Možná je to nejzábavnější auto roku!

Miniautíčka do města jsou v našich končinách tak trochu opomíjenou kategorií. Není divu, nepříliš nápadité krabičky na kolech nejsou zrovna levné, a tak většina lidí sáhne raději po dospělejší ojetině. To chce změnit firma Patak Motors ze Slovenska, která přišla s originálním retromodelem Rodster. O jeho vývoji snil tvůrce projektu Andrej Hulala už od mládí. Idea městského auta, které se dá všude zaparkovat, ale zároveň je i stylové a zábavné, jej neopustila. Před pár lety se vrhl do vývoje a letos už by se měl ukázat finální produkt. Zatím mají hotových několik prototypů a s jedním z nich se nedávno zastavili i v Praze, kde jsme měli příležitost se projet.

Inspirace legendami

Na první pohled je zjevné, kde brali v Pataku inspiraci. Meziválečné vozy Bugatti nebo MG se zádí ve stylu jachty jsou tvarově ikonické a do zmenšené podoby se je podařilo přenést perfektně. Návštěvníci a obyvatelé Prahy jistě uznají, že retrovozy se změněnými proporcemi většinou nevypadají dobře, Patak si ale na tuto práci najal schopné designéry. Hulala původně chtěl vozítko udělat kvůli šířce jednomístné, nakonec se ale rozhodl pro praktičtější, dvoumístné provedení. I přes retroinspiraci jsou tu ale i moderní prvky – přední světlomety mají denní svícení LED, na zádi je originální svislá svítilna LED. Písmeno A v názvu modelu Rodster chybí záměrně, tvarově totiž auto odkazuje i na americké hot-rody.

Vzhledem k tradiční koncepci vozu z období před pontonovými karoseriemi je překvapením pohon. Na výběr jsou dva a jeden z nich je elektrický. Zůstává však i klasický spalovací motor, v tomto případě umístěný za sedačkami. I přes dlouhou kapotu je tak patak sporťák s motorem umístěným vzadu. Čtyřtaktní jednoválec ze čtyřkolky Yamaha má tedy pouze 15 kW, autíčko s karoserií ale váží jen 450 kg. Colin Chapman by byl jistě nadšen, důvodem pro takové údaje je však potřeba vměstnat se do kategorie L7e-A2, tedy mezi těžké silniční čtyřkolky. Z nuly na padesátku se dostane za devět sekund a maximálně se rozjede na 125 km/h. Pocitově je výrazně rychlejší. Kdo už se cítí dostatečně pokrokově, může sáhnout po dvou variantách s baterkou. Levnější má kapacitu 10 kWh, dražší 20 kWh a obě pohání vzadu umístěný elektromotor s maximálním výkonem 30 kW. S tím má i přes vyšší váhu (výrobce ji ale neuvádí) auto lepší akceleraci (0-50 km/h za 7 s) a také o 5 km/h vyšší maximální rychlost.

Auto, které projíždíme, je raný prototyp, jenž má podle Hulaly do finální kvality ještě velmi daleko. Zejména interiér prý nemá s konečným produktem téměř nic společného. Pedály mají trochu divnou polohu, výplně dveří jsou jak ze Škody 120 a palubní deska vznikla v 3D tiskárně, nic z toho ale ve finálním voze nebude. Už teď přitom auto nevypadá vůbec zle a brali bychom je všemi deseti. Navzdory malým rozměrům není rodster až tak stísněný. Nohy jsou daleko pod palubní deskou, levou rukou objímáme dveře a spolucestující zase nás, přesto zde ve dvou sedíme pohodlně. Maličký volant nemá posilovač, ale je to úplně jedno, protože příď je tak lehká, že by to bylo zbytečné. Jednoválec se probouzí tlačítkem, převodovka je CVT původem také ze čtyřkolky a ruční brzda se schovává pod volantem.

Hvězda objektivů

A hned od rozjetí je zjevné, že s patakem není nuda. Autíčko jsme mimo jiné vzali i do centra Prahy, kde se rázem stalo hlavní atrakcí. Motor má příjemný zvuk, výkon 15 kW dostačuje, provoz jsme rozhodně nebrzdili. Cílem bylo udělat auto, které dokáže pobavit i při nízkých rychlostech. A musíme potvrdit, že se to povedlo. Je jedno, jak jedete rychle, vždy zuby cedíte mouchy jako velryby plankton, protože ten úsměv prostě z tváře nesmažete. Je důležité mít na sobě brýle, protože nízký štít opravdu před větrem neochrání. Když jsme se s rychlostí dostali nad 80 km/h, už jsme radši sahali po stylových retromotorkářských brýlích. Překvapilo nás také, jak dobře si poradí s všudypřítomnými kočičími hlavami. Vlastně by se jeho podvozek dal i nazvat komfortním, což jsme rozhodně nečekali. Nejsou tu žádné elektronické pomůcky jako ABS nebo ESP, vše tady má řidič plně pod kontrolou. Když naprší, má i těch 15 kW prý tendence trochu klouzat zadkem.

Rodster nemá být jen spartánský. K dispozici bude varianta s oknem a stahovací střechou, mezi příplatkovou výbavou najdeme třeba klimatizaci, vyhřívané sedačky, bezdrátové nabíjení mobilu, kožené čalounění, parkovací senzory a kameru nebo dotykový displej místo analogového budíku. Ten má umožnit také propojení s mobilem přes Android Auto a Apple CarPlay a chystá se i mobilní aplikace pro vzdálený přístup. Hulala a jeho tým chtějí vytvořit univerzální městské auto, které se dá používat každý den.

A netají se velkými ambicemi, roční prodeje plánují počítat minimálně v tisícovkách kusů. Šanci mají, autíčko si všude získává veskrze pozitivní reakce a objednávky se prý hrnou. Dle očekávání jsou v Česku a na Slovensku zejména na spalovací verzi, zatímco od našich západních hranic už vede elektrická. Zveřejněné ceny platí pro úvodní 300kusovou edici, po níž se zřejmě o něco zvýší. Za spalovací si Slováci řeknou v přepočtu o 401.000 Kč, za elektrickou s 10 kWh o 543.000 Kč a s 20 kWh o 603.000 Kč. Cena bude o něco vyšší u verze se střechou a k dispozici jsou i příplatky. Francouzská minivozítka Ligier nebo Aixam sice umějí být levnější, rozhodně ale nenabídnou takovou porci stylu ani zábavy. Vlastně jsme vůbec nečekali, že v letošní záplavě 300- a více kilowattových monster bude jedním z nejzábavnějších aut roku maličký slovenský jednoválec s 15 kW. Potenciál na úspěch tedy podle nás rozhodně má.