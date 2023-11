Robert Kubica bude závodit pro Ferrari! V prototypu 499P

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Polák Robert Kubica je nepochybně jednou z nejodhodlanějších osobností v moderním motorsportu. Když tento extrémně talentovaný pilot formule 1 před dvanácti lety havaroval za volantem rallye speciálu Škoda Fabia S2000, všichni se obávali, zda vůbec bude žít. Hliníková svodidla doslova probodla soutěžní Fabii skrz na skrz a nikoho ani nenapadlo, že by se Kubica ještě vrátil do závodních speciálů.

Už na podzim 2012 se vrátil do WRC soutěžáku a okamžitě vyhrál italskou rallye Ronde Gomitolo Di Lana s minutovým náskokem! V následujících letech se věnoval hlavě rallye soutěžím, odkud se postupně přesunul do okruhových závodů GT3, vytrvalostních podniků FIA World Endurance Championship s prototypem LMP1 a moderní elektrické formule E. A v sezonách 2019 a 2021 se dokonce vrátil do formule 1.

S osudovou nehodou se musel vzdát i nadějného angažmá u Ferrari, které však i nadále sledovalo jeho řidičské umění a teď mu dalo novou životní příležitost. Kubica podepsal smlouvu s továrnou podporovaným týmem AF Corse a bude závodit s novým prototypem Ferrari 499P kategorie Hypercar ve světovém šampionátu vytrvalostních závodů FIA World Endurance Championship.

Oficiální podpis smlouvy s Robertem Kubicou přichází pouze tři týdny poté, co tým AF Corse uvedl, že je připraven rozšířit svou stáj o třetí prototyp Ferrari 499P. Robert Kubica v něm bude závodit spolu s dalšími dvěma jezdci, zatím neznámými. Nadějnému Polákovi se tak zřejmě plní jeden z kariérních cílů a konečně bude moci závodit pro legendární značku s vzpínajícím se plnokrevníkem v emblému.

Robert Kubina mohl být továrním jezdcem Ferrari ve formuli 1 už v roce 2012, kdy měl být náhradou odcházejícího Felipeho Massy. Ve své novodobé éře ve Formuli 1 závodil v barvách týmů Williams a Alfa Romeo Racing.