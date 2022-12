Rolls-Royce představil šest unikátních Phantomů, inspirací byly živly a lidstvo

Automobilka Rolls-Royce bere individualizaci svých vozidel opravdu velmi vážně. Pokud máte dostatečný rozpočet, vytvoří vám na míru dokonce i unikátní model, jak několikrát předvedla v minulých letech. Parádně kouzlit však umí i se sériovými vozy, jak ukázala na nové kolekci, prezentované v Dubaji.

Šest vozů Rolls-Royce Phantom II, jejichž vznik iniciovaly pobočky automobilky z Abu Dhabí a Dubaje, speciálně upravil britský umělec Sacha Jafri, který v kabině každého vytvořil malé umělecké dílo. To je umístěno v tzv. galerii, tedy vyvýšené části palubní desky táhnoucí se od středu až před spolujezdce. Každé dílo je přitom ukryto pod sklem.

Speciální vozy byly vytvořeny tak, aby reprezentovaly pět živlů – tedy vítr, vodu, vzduch, půdu a oheň. Šestý vůz by měl reprezentovat lidstvo. Kresba v šestém automobilu je přitom odkazem na Jafrho dílo Journey of Humanity, které se do knihy rekordů zapsalo jako největší malba na plátno na světě.

Projekt šesti unikátních vozů Rolls-Royce začal vznikat již v pozdním období roku 2020, což znamená, že práce trvaly zhruba dva roky. Vozy vznikaly v Goodwoodu, kde na nich Jafri pracoval, současně se však o celkovém designu radil i s designérem z Dubaje. Kromě malby v kabině dostal každý vůz i Jafriho motiv srdce na ručně malované boční lince. Jaký živel vůz inspiroval je pak gravírováno na základně ikonické sošky Spirit of Ecstasy.

Vozy přitom nevznikly jen jako umělecké dílo, ale budou nabídnuty i zákazníkům. Každý zákazníky přitom dostane možnost pořídit si s vozem i NFT token, který může prodat. Z každého prodeje by pak měly být odvedeny poplatky do digitální peněženky, která sbírá peníze pro charitu.

Ostatně i samotný projekt stavby těchto vozidel měl být způsobem, jak získat finance pro charitu. A to se podle všeho daří velmi dobře. Automobilka už totiž měla vybrat i plánovanou částku jednoho milionu dolarů, kterou chce rozdělit na charity fungující v oblastech zdraví, udržitelnosti a vzdělávání.