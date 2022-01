Roman Staněk po druhé sezóně ve Formuli 3: Pódium si užil několikrát

V uplynulém roce jsme několikrát sledovali kariéru sedmnáctiletého Romana Staňka, který je v současnosti jediným českým pilotem v sérii Formule 3 a současně jednou z největších českých nadějí pro Formuli 1. Do své druhé sezóny přitom Staněk nastoupil v barvách týmu Hitech, spojil síly s Nadačním fondem Kapka naděje a dosáhl hned několika působivých úspěchů.

Staněk nejenže několikrát bodoval, ale české barvy díky němu také dvakrát zazářily na pódiu, když na slavném Hungaroringu a posléze v belgickém Spa stanul na skvělém třetím místě. Mezi závody F3 si navíc Staněk poprvé odskočil také do série Formula Open, kde po 4. a 3. místě dosáhl v italské Imole na vítězství.

Dařilo se mu ale také v cyklistice, když na brněnském okruhu obsadil třetí místo v juniorské kategorii závodu Velké ceny Kola Svorada. A jak uplynulou sezónu zhodnotil samotný Staněk? Na to odpovídal v krátkém rozhovoru.

Jak se cítíte po vaší druhé sezóně v F3?

Cítím se skvěle. Ale musím přiznat, že to mohlo být lepší. Postupně jsem se zlepšoval, ale doprovázela mě taky trochu smůla. Nerad jezdím v dešti, čemuž jsem se letos nevyhnul. A také jsem měl na jednom ze závodů smůlu, když se mi do motoru dostala část z cizí formule. Ale jezdec musí umět pracovat i s těžkými situacemi. Bodoval jsem a byl dvakrát na pódiu. To považuju za velký úspěch. A pořád mám velkou chuť na sobě pracovat a zlepšovat se, odstraňovat chyby. To není samozřejmost, protože poslední dvě sezony byly kvůli pandemii náročné.

Jakými největšími změnami jste si prošel?

Závodil jsem za Hitech, to byla první novinka. Ostatní probíhalo jako loni. Testování, kondiční tréninky. Začal jsem spolupracovat s mentálním koučem Vítem Schlesingerem, ten mi pomáhal posouvat hranice. Pokud se nevydaří závod podle mých představ, nemůžu tím zatížit mysl, ta musí být čistá do dalšího dne. A právě tam jsme překonávaly mé limity.

Který závod byl pro vás nejtěžší, případně který okruh?

Všechny závody jsou náročné, každý okruh má něco. Někdo to komplikuje počasí, jako tomu bylo například v Soči, kde dokonce museli jeden závod zrušit. Mám rád Hungaroring, proto mě potěšilo, že právě tam jsem byl poprvé na pódiu.

Jste první Čech, který se dostal na pódium v F3, je to tak? Jaké byly vaše pocity?

Pohybuju se už několik let v mezinárodním prostředí. Fungujeme jako tým a tam si na původ „nehrajeme“. Ale samozřejmě mě to velice potěšilo. Dokázal jsem něco, co je výjimečné. A taky mě to posunulo dál. Spíš jsem rád kvůli rodičům, kteří mé kariéře obětovali spoustu času, energie a také peněz. Bez rodiny bych nebyl ani na pódiu, ani na okruhu.

Letos se vám nevyhnula smůla. Na posledním okruhu v Soči pršelo, dokonce zrušili druhý závod. Jak v takovéto situaci zachováte klidnou hlavu. Rozhodilo vás to?

Jak jsem říkal, pilot musí být připravený poprat se s okruhem, počasím a taky vozem. Jsou to často nepředvídatelné okolnosti, které ovlivní závod. Na rozdíl od jiných sportovců my na okruhu netrénujeme ani před sezonou, ani během ní. Vše se koncentruje na pár dnů kolem závodů. Musíme zachovat chladnou hlavu za všech okolností. Často to není snadné. I proto jsem začal spolupracovat s mentálním koučem. Mimo závody pravidelně trénuju s kondičním trenérem, s ním jsem už několik let. Můj úspěch nepatří jen mně. Je za tím rodina, trenér, tým.

Dařilo se vám i mimo F3. Nejdřív jste exceloval v závodech kol na okruhu v Brně, poté jste při svém debutu v Euroformuli byl 3., 4. a dokonce vyhrál. Co vás láká na těchto závodech? Proč právě kola?

Kolo miluju. Jezdím v každé volné chvíli u nás na Valašsku. Je to skvělé na kondičku a vyčištění hlavy. Mám několik parťáků. Taky mamka jezdí. Máme to v krvi.

Baví mě zkoušet nové věci. Chtěl jsem si Euroformuli vyzkoušet a jsem rád, že se to opravdu povedlo. I když rád zkouším nové věci, musím být i kvůli smlouvě na své zdraví opatrný. Takže bungee jumping se momentálně zkoušet nechystám (smích).

Co vás teď čeká po sezóně?

Teď to bylo posezonní testování. Jezdím také na simulátor do Londýna. Mám jeden doma, ale ten profi týmový je na jiné úrovni. Musím se taky snažit studovat. A jinak kondiční tréninky. Prostě volno se teď nekoná.

Poslední otázka se nabízí sama – jak se vám daří skloubit školu a závodění?

Nooo, je to těžké. A mohlo by to být lepší. Jsem ale moc vděčný, že mi ve škole vycházejí vstříc. Mám individuální studijní plán. Ale skloubit školu a závody bývá během sezony někdy obtížné. Premiant ze mě nebude (smích).