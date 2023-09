Ron Dennis je člověk, který na začátku osmdesátých let zachránil McLaren spojením s jeho stájí Project Four z formule 2. Od té doby mířil slavný McLaren znovu na ty nejvyšší příčky. Pod Dennisem získala stáj z Wokingu 7 z 8 konstruktérských titulů, což z McLarenu dělá po Ferrari stále druhý nejúspěšnější tým všech dob.

Pojďme se ale vrátit zpátky do roku 1979, kdy stále existoval tým Project Four Racing vedený bývalým mechanikem stáje Brabham, Ronem Dennisem. Tým se kromě šampionátu formule 2 a formule 3 angažoval také v sérii BMW M1 Procar Championship. Pod hlavičkou Dennisova týmu vyhrál trojnásobný šampion F1 Niki Lauda tři závody a celou sérii v roce 1979 opanoval.

O rok později navštívil Dennis továrnu BMW M v Mnichově. Během návštěvy si všiml několika prototypů modelu M1, se kterými BMW nemělo žádné plány. Dennis se na to konto zmínil, že by jedno z nich rád vlastnil. A tak se skutečně stalo. Není to potvrzené, ale od BMW dostal jeden z odložených prototypů jako dárek.

Ať už si vůz Dennis koupil nebo jím byl obdarován, ve svém vlastnictví ho měl více než 40 let. Podvozek s pořadovým číslem 2 je z předprodukční série zvané XP2. Prototyp měl šedobílý lak a chyběl mu motor s převodovkou. Dennis díky zkušenostem svého týmu se stavbou speciálů M1 Procar neměl problém svůj prototyp řádně dokončit.

Exteriér dostal krásné tmavě modré lakování a také agresivnější přední blatníky ze speciálu M1 Procar. Pod kapotu Dennis nacpal motor, který do M1 patřil - 3,5litrový šestiválec odvozený z motoru v původním BMW 3.0 CSL z roku 1973. Při dostavbě vozu byla provedena blíže nespecifikovaná vylepšení výkonu.

Nyní se ve Spojeném království BMW M1 XP2 prodává. K vozu je k dispozici certifikát pravosti podepsaný samotným Ronem Dennisem. Cenu dostane zájemce od společnosti The Octane Collection na vyžádání.