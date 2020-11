Rozhovor s fotbalistou Martinem Feninem: V autě nepiju, nejsem idiot!

Za místo setkání zvolil fotbalový areál pražských Řeporyjí. Tady teď v I.A třídě rehabilituje svou hráčskou pověst. Řeč je o třiatřicetiletém Martinu Feninovi, českém talentu roku 2007 a někdejším útočníkovi bundesligového Frankfurtu, jenž právě přijíždí na rozhovor: stříbrným volvem, jež patří jeho rodičům.

Vy teď svoje auto nemáte?

Patří sice rodičům, ale používají jiné. Takže nám ho s přítelkyní svěřili. Já totiž přišel o papíry a dodělal si je nedávno – letos v květnu. Nicméně teď s partnerkou máme v plánu si koupit nový vůz.

Jak se vám „povedlo“ přijít o řidičák?

Měl jsem strašné období a dělal blbosti. Posledním hřebíčkem bylo, když mě policajti chytili, jak projíždím jednosměrkou na skútru. To jsem věděl, že je to v prdeli. Já se pak vlastně musel učit na zkoušky úplně od začátku, nepamatoval jsem si skoro nic.

Kdy jste vlastně dělal první autoškolu?

Hned v osmnácti v Bílině. To jsem se neučil, věděl jsem, jak to očurat, a vyšlo mi to.

Co jste si koupil jako první vozidlo?

Škodu Fabia RS. Ale chtěl jsem původně Audi TT. I tak z toho auta holky tehdy šílely. Byl jsem mladý, hrál ligu, byl o mě zájem. Taky na to doplatila moje tehdejší přítelkyně. Neunesla ty „výlety“.

Humbuk kolem vás se znásobil, když jste na mistrovství světa do 20 let v Kanadě pomohl českému týmu ke stříbru. Pak si vás vyhlédl německý Frankfurt. Tam už to asi nebyla „jen“ fabia?

Měli jsme sponzora Mitsubishi, takže na trénink jsme museli jezdit v téhle značce. I když některé hvězdy na to vyloženě sraly a klidně přijely v lamborghini. Já dostal model Pajero v automatu s registrační značkou, na které bylo MF17, a byl jsem spokojený. Po roce jsem se ale začínal rozhlížet i po jiných kárách. Díky výhodnému operativnímu leasingu jsem si taky párkrát udělal radost.

Buďte konkrétnější.

Zhlédl jsem se v Audi. Vystřídal jsem modely S5, RS5 a A5. „Á pětka“ – to bylo tak krásný auto. Měnil jsem je většinou po roce. I když to tak nevypadá, já nerozhazoval zbytečně jako jiní, kteří byli vidět každý měsíc v jiném sporťáku.

V jedné rapové písničce o vás se zpívá „teď hraju za Varnsdorf, žádný bentley, ale golf“. Měl jste vůbec někdy tenhle luxusní vůz?

Neměl. Ale přiznám se, že z těch luxusních značek se mi tahle auta líbí asi nejvíc. Jinak v té době, kdy jsem hrál ve Varnsdorfu, jsem vážně řídil golf, jenž patřil opět rodičům. Jinak si ani nevzpomínám, kdy bych řídil nějaké echt fáro. Snad jednou mě bývalý reprezentační kolega Tomáš Ujfaluši nechal usednout do jeho ferrari. Mě to ani moc nebaví, a navíc přítelkyně by mě hodně rychle sundala z hrušky, pokud bych začal bláznit na silnicích.

Proč?

Ona je policistka, hodně pracovně zdeformovaná, čili mě dost při řízení buzeruje. Když s ní jedu, jsem pod tlakem jak ve vápně při šanci. Úplně mám strach, abych se vyhnul větě – „vždyť jsem ti to říkala“.

Za co vám nadává?

Já si rád hraju. Takže situace, kdy je na semaforech hraniční oranžová, to ji provokuje. Stejně tak používání mobilu moc nemusí. V tom ji chápu. Mimochodem kvůli čumění do telefonu jsem převrátil před třemi lety svůj mercedes na střechu.

A s alkoholem to máte při šoférování jak? S ním jste během kariéry v určitých fázích dost bojoval...

Už přes čtyři měsíce jsem se ničeho nedotkl a je mi fajn. Jinak do auta jsem opilý nikdy neusednul, nejsem idiot.

Vážně?

Párkrát jsem takhle jel na skútru, to přiznávám, ale za volantem fakt ne.

Už podruhé jste zmínil skútr. Vy na něm jezdíte nějak často, viďte?

Když jsem hrál třetí francouzskou ligu v Istres, tak jsem si ho tam pořídil. Do toho příjemného počasí, které tam panuje, úplně seděl. Stejně tak po Praze je podle mě na kratší přesuny ideální. Sice jsem ho nedávno tlačil přes celé Stodůlky, protože mi nešel nastartovat, ale nedám na něj dopustit. Navíc jsem si ho polepil maskáčovým vzorem. Vypadá stylově.

„Stylové“ prý také bylo vaše zaparkování v Německu…

Asi máte na mysli můj noční návrat s Audi A5. Nedopatřením jsem ho poslal do křoví.

Jak jste to vyřešil?

Auto jsem uklidil tak šikovně, že nikomu nepřekáželo. Řekl jsem si, kašlu na to, jsem unavený, a šel spát. Klub to pak zařídil jako spoustu dalších věcí.

Například?

Vždycky jsem si tónoval přední skla. Jenže u hesenských policistů jsem narazil. Je to porušení zákona, což mi hned vysvětlili. Odvezli si mě dokonce na stanici. Tam jsem ale brnknul našemu kustodovi, ten přijel a vyřešilo se to. Protože pokud hrajete za Frankfurt, jste ve městě něco jako bůh. Když se dozvěděli, že jde o místního útočníka, prošlo mi to a i ta skla mi nechali. Na tu situaci vzpomínám moc rád.

A na co ještě?

Bavilo mě i pendlování mezi Německem a Českou republikou. Propojil jsem si mobil s autem, pouštěl písničky. Bez hudby se v autě neobejdu doteď.

Potýkal jste se někdy při těchto cestách s defektem nebo jinou nepříjemnou situací?

Naštěstí nic zásadního.

A zvládl byste si třeba vyměnit kolo?

Ani náhodou! Já jsem totální motyka na auta. Jsem rád, že vím, co mám natankovat. Manuálně neumím skoro nic. Kdykoliv se objeví nějaký technický problém, vytáčím okamžitě tátu.

