Rozhovor s hvězdou českého nároďáku Janem Ruttou: Defenzivní už jsem i v autě

Třiatřicetiletý Jan Rutta, rodák z jihočeského Písku, je úspěšným obráncem v kanadsko-americké NHL. S Tampou Bay vyhrál v letech 2020 a 2021 nejslavnější hokejovou trofej: Stanley Cup. Hrál také v Pittsburghu Penguins a letos předával zkušenosti v klubu plném mladíků v San Jose. Kvůli pozici ostříleného obránce ho oslovili i trenéři českého národního týmu pro mistrovství světa, které se právě hraje v Praze. „Už ve chvíli ohlášení, že šampionát bude v Praze, snad každý český hokejista po nominaci pokukoval. Já nikdy neměl možnost reprezentovat třeba na olympiádě. Takže mistrovství v Česku je motivace jako hrom!“ říká.

A co motivace řídit auta?

Kdy se u vás projevila? V osmnácti to nebylo, nejdřív jsem si chtěl a musel vydělat na první volant.

V jakém autě nakonec byl?

Ve Fordu Focus z bazaru. Byl jsem fakt pyšným majitelem. Hrál jsem tenkrát v Chomutově, ale auto kupoval v rodném Písku. Focus mi pak sloužil dost let.

Byla to úplně jiná éra než pak v Americe, že?

Obrovsky. Jak byly složité mé hokejové začátky, tak ruku v ruce s tím i autařské. Peněz nebylo nazbyt, ale já nehledal bouráky ani rychlé střely, jen vůz pro každodenní život.

Čím jezdíte teď?

V Americe Audi Q8, kupoval jsem si ho, když jsem podepsal smlouvu v Pittsburghu, protože jsem čekal měsíce mrazu a sněhu. Kdybych věděl, že se budu tak brzo stěhovat do slunné Kalifornie, nechal bych si předchozí S8 – to mě fakt bavilo, skvěle jelo a šiklo by se do San Jose lépe.

Je prestižní auto v NHL povinností?

Není to jako u fotbalistů, ale i v hokeji se prestiž nosí. Je pravdou, že když člověk přijde na parkoviště týmu NHL, pozná, zda za něj hrají matadoři, nebo mladíci. Stejně tak rozhoduje podnebí.

Jak?

Když jsem hrál v Tampě, na parkovišti stál samý rolls. To ve Winnipegu všichni jezdí Fordy F-150.

Na ledě tvrdíte obranu. Jste defenzivní i na silnicích?

Už ano, hodně jsem se uklidnil. Zlomila to ve mně příhoda tady v Česku.

Copak se stalo?

Je to osm let, dostal jsem šílený aquaplaning na dálnici tady v Čechách. Mně se naštěstí nic nestalo, auto ale na odpis. Měl jsem fakt kliku a od té doby jezdím opatrněji.

Nejezdíte se vyřádit?

To ano, ale ne na veřejných silnicích. S kamarády jsme třeba vyrazili do Las Vegas na ovál, kde se jezdí NASCAR, a vedle něj je ještě vlnitější okruh. Člověk si může pronajmout ferrari nebo lamborghini a proletět se. To jsem si zkusil, výborná věc, ale nevyhledávám to pravidelně.

Kolik jste letěli?

Tam je to hlavně o klopenkách, mohlo to být tak ke dvoustovce.

Jací jsou Američané na běžných silnicích?

Šílení. Na každé straně mají pět pruhů, a stejně jsou silnice zacpané. Že je levý pruh pro rychlé řidiče? Na to s nimi nechoďte! Je jim to úplně jedno, předjíždí se zleva, zprava. Jediný, co se mi v USA líbí, je odbočení na křižovatce doprava, i když svítí červená a do jednosměrek i doleva.

Máte trasu, kam se jedete jen tak projet?

Zrovna v Kalifornii jsem si jednu našel: sedmnáct mil podél pobřeží, krásně udělaná oddechovka na kochání, vyloženě vyhlídková trasa.

V Kalifornii končí slavná Route 66. Kolikrát jste po ní jel?

Mockrát. Navíc jsem odstartoval americkou kariéru v Chicagu, na opačné straně, takže se kruh uzavřel.

I v Česku máte na květen audi. Nebo budete jezdit i něčím jiným?

Když bude hezky, vytáhnu vespu, kterou mám v Česku uloženou v garáži. Na Prahu ideální stroj, baví mě, i když na velkou mašinu bych si netroufl.

Stanley Cup na latéčko

Je tradicí, že když hokejista vyhraje Stanleyův pohár, v létě ho pak na pár dní přiveze ukázat do rodné země. Jan Rutta ho s Tampou Bay vyhrál hned dvakrát, v letech 2020 a 2021. „Po Česku jsme ho vozili v mercedesu, hezky v měkkém, aby se mu nic nestalo,“ vzpomíná. To Američané ho letos vozí denně. „Strhla se taková mánie, malý pohár jako termoska na kafe. Je docela velká, ale má dno, že se vejde právě do otvoru na hrnek v autě. Fanoušci to kupují jak šílení, natočí si do toho půl litru karamelového latté a vydrží s ním celou cestu,” směje se Jan Rutta. Kdoví, třeba po šampionátu v Praze 2024 vznikne podobná móda s pohárem pro mistry světa.