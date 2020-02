Prohlédněte si všechny vozy F1 pro rok 2020. Letošní startovní pole je mimořádně pestré

Dvacet jezdců, deset týmů a dvaadvacet závodů. To jsou čísla, na která formule 1 láká před startem nového ročníku. Nakonec by to mohlo být ještě trochu jinak, neboť závod v Číně, který se měl jet z kraje sezony, byl kvůli koronaviru odsunut na neurčito. Zatím se neví, jestli se velká cena do Šanghaje vrátí později, bude zcela zrušena, nebo se na poslední chvíli najde jiné dějiště.

Letošní sezona je často označována za „přechodnou“, což souvisí s technickými regulemi. Velké změny v pravidlech se totiž očekávají až v letech 2021 a 2022. Monoposty pro tento rok jsou tak vlastně jen menšími či většími evolucemi svých předchůdců a všeobecně se očekává, že rozložení sil by se oproti loňsku nemělo výrazně lišit. Ale pozor, tohle je formule 1!

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout všechny vozy pro letošní rok, v popisku najdete název týmu a konkrétní označení monopostu. Potěší, že letos pole září paletou nových barev. Tolik přestupových rošád se před startem této sezony neodehrálo. Nico Hülkenberg opustil Renault a závodní sedačku přenechal Estebanu Oconovi, francouzskému závodníkovi patřícímu pod křídla Mercedesu. Po velkém comebacku, avšak totálně zpackané sezoně týmu Williams, se odporoučel polský pilot Robert Kubica. V paddocku velkých cen ho ale stále budeme potkávat, stal se totiž rezervním pilotem Alfy Romeo. Ve službách Williamsu jej nahradil jediný nováček tohoto roku – Kanaďan Nicholas Latifi přicházející z Formule 2.

Mezi samotnými týmy se s jedinou výjimkou nezměnilo téměř nic. Poprvé od roku 2006 byste na startovním roštu marně hledali tým Toro Rosso, tedy „béčko“ Red Bullu. Ale nebojte, tým nezanikl. Jen se přejmenoval na Alpha Tauri, což je módní značka tohoto výrobce energetických nápojů. Jak ale můžete vidět v galerii, úprava názvu přinesla i diametrálně odlišné zbarvení.

V šampionátu zůstávají i letos čtyři dodavatelů pohonných jednotek – Mercedes (tovární tým, Williams a Racing Point), Ferrari (tovární tým, Haas, Alfa Romeo), Honda (Red Bull, Alpha Tauri) a konečně Renault (tovární tým a McLaren).

Sezona 2020 odstartuje prvním závodem 15. března v australském Melbourne. Po Bahrajnu, kde se jede o týden později, měl následovat závod v čínské Šanghaji. Jak jsme ale avizovali v úvodu, jeho budoucnost je nejistá. Spekuluje se o možných alternativách, například německém Hockenheimu či sanmarinské Imole. Hlavními novinkami kalendáře jsou závody ve Vietnamu (5. dubna) a Nizozemsku (3. května), tedy domovině talentovaného mladíčka Maxe Verstappena. Kolotoč formule 1 se letos dotočí opět na okruhu v Abú Zabí, kde se poslední podnik pojede 29. listopadu.

Tak co, dáte formuli 1 letos šanci?