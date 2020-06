Rozsáhle modernizovaný Lexus IS: Provokativnímu sedanu chybí hybrid

Střední třída sice na evropských trzích hraje stále menší roli, v oblasti prémiových automobilů má ale pořád důležité postavení. Vedle tradičních zástupců německé prémiové trojky - Audi A4, BMW 3 a Mercedes-Benz C, jsou tu však i další možnosti. Třeba Lexus svého zástupce nabízí už více než dvacet let. Současná generace Lexusu IS se vyrábí už od roku 2013, do důchodu se však ještě nechystá. Místo zbrusu nové generace přichází důkladná modernizace.

Lexus v poslední době razí sportovní styl a nové IS není v tomto ohledu výjimkou. Autoři dokonce hovoří o provokativním designu, který zajišťuje obří maska a ostré hrany. Vzadu jsou důležitým motivem koncová světla propojená vodorovnou linkou. Uvnitř pak automobil sází na nový multimediální systém, využívající na vrchu středového panelu umístěnou dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 8", nebo 10,3".

Modernizovaný Lexus IS je dlouhý 4.705 mm, široký 1.840 mm a vysoký 1.435 mm. Je tudíž o 30 mm delší a širší než dosavadní provedení, zároveň je o pět milimetrů vyšší. Naopak rozvor zůstal zachován na hodnotě 2.800 mm.

Lexus je sice propagátor hybridního pohonu, v tuto chvíli ale pro IS takové ústrojí nabídnuto není. V tuto chvíli se počítá se třemi jednotkami, převzatými z předchůdce. Základem je IS 300 s vylepšeným přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem o výkonu 180 kW a točivém momentu 349 N.m, který je schopný přepínat mezi Ottovým a Atkinsonovým cyklem. Spárován je s osmistupňovým automatem.

Naproti tomu IS 300 AWD s pohonem všech kol má navzdory stejnému číselnému označení pod kapotou vidlicový šestiválec o objemu 3,5 litru, který je naladěn na 194 kW a 320 N.m. V tomto případě je motor navíc spárován s šestistupňovým automatem.

Nabídku pak doplňuje IS 350. Ten má rovněž v útrobách 3,5litrovou V6, avšak o výkonu 231 kW a točivém momentu 379 N.m. Na výběr je opět zadokolka, spárována s osmistupňovým automatem, nebo čtyřkolka, znovu se šestistupňovým automatem.

Tato varianta bude dostupná také pro verzi F Sport, která dále zdůrazňuje sportovní styl auta pomocí svébytné masky chladiče, jiných nárazníků nebo aerodynamických prvků.

Jízdní vlastnosti byly prý pečlivě testovány, a to v loni otevřeném testovacím centru Šimojama v japonské prefektuře Aiči, jehož tratě simulující okresní silnice se inspirovaly Severní smyčkou Nürburgringu. Cílem bylo zvýšit tuhost karoserie, čemuž napomohlo vyztužení podpěr chladiče, stejně jako vyšší počet svarových bodů v předních nosnících nebo výztuhy v C sloupcích a ve střeše. Výsledkem je nejen lepší odezva řízení a jízdní schopnosti, ale také vyšší jízdní komfort, díky utlumení nežádoucího hluku a vibrací.

Zavěšení pak bylo upraveno pro možnost obutí 19palcových kol, které jsou pro IS novinkou. Zajímavostí je pak použití lehčích šroubů v nábojích kol, které nejenže snížily neodpruženou hmotnost, ale také zvýšily pevnost upevnění kola, což se hodí při brzdění i ovládání auta. Konstruktéři se v tomto případě inspirovali řešením ze supersportu LFA.

Nižší neodpružené hmotnosti pomáhají rovněž o 20 % lehčí vinuté pružiny nebo ramena zavěšení z kovaného hliníku, které jsou proti dosavadním ocelovým o 18 % lehčí. Tenčí stabilizátor z nového materiálu je zase o 17 % lehčí.

Lexus sice nazývá IS globálním modelem, v Evropě se však automobil už nabízet nebude. Prodávat se bude ve zhruba 40 zemích světa, včetně USA, Japonska nebo vybraných zemích Jižní Ameriky a Blízkého východu. Do prodeje se vůz dostane na konci letošního podzimu.