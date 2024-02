Rusko importuje citroëny z Číny, kupuje je od státního Dongfengu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V rámci houfného odchodu evropských automobilek z Ruska v reakci na rozpoutání války na Ukrajině tam v dubnu 2022 koncern Stellantis zastavil výrobu. To však, alespoň podle agentury Reuters, která zprávu přináší, nezabránilo tomu, aby se do Ruska nadále dostávala auta tohoto konglomerátu.

Rusové totiž spojili síly s Číňany a právě odtamtud se do Ruska v prosinci loňského roku dostalo nejméně 42 kitů pro finální montáž čínské verze Citroënu C5 Aircross. Koupila je a následně montáž v továrně v Kaluze, jejímž většinovým vlastníkem je stále koncern Stellantis, provedla firma Automotive technologies, založená teprve v březnu 2023.

Stejně jako řada dalších automobilek, i Stellantis v Číně vyrábí auta ve spolupráci s místní automobilkou. Dlouhou dobu to byl jediný způsob, jak dostat své produkty na překotně se rozvíjející čínský trh a vyhnout se placení extrémních cel. V tomto případě je partnerem Dongfeng ve společnosti Dongfeng Peugeot-Citroën, která vznikla už v roce 1992 a dnes jí Dongfeng i Stellantis vlastní shodných 50 %.

Podle Reuters to byl právě Dongfeng, konkrétně firma Dongfeng Motor Group, která do Ruska ony kity exportovala. Tuto firmu většinově vlastní mateřská Dongfeng Motor Corporation, společnost vlastněná čínskou vládou.

Ruská vláda v minulosti zavedla způsob „paralelního importu“, pomocí něhož je možné do země importovat produkty ze zahraničí, aniž by o tom věděl držitel duševního vlastnictví či ochranné známky. Je možné, že dovoz kitů proběhl právě tímto způsobem. Zda součástí importu do Ruska byly i věci, které spadají pod sankce uvalené Západem na Rusko, není známo. Nicméně, na sankcích se Čína nepodílí. Také není známo, zda koncern Stellantis o vývoze svých produktů z Číny do Ruska vůbec věděl.

Auta z Číny zaplavují ruský trh

Exodus evropských automobilek z Ruska byl pro automobilky většinou ztrátový. Rusové na něm však vydělali – zbyly jim opuštěné továrny. Čína se chopila příležitosti a na ruský trh začala vyvážet svá auta jednak smontovaná a jednak v režimu DKD – „Disassembled Knocked Down“.

To znamená, že se auto v Číně kompletně vyrobí, pak se z něj odstraní některé části, jako např. motor s převodovkou, náprava nebo kola, všechno se to odveze do Ruska a tam to dělníci zase smontují. Klíčová výhoda takového postupu je, že vůz dostane nové VIN a štítek „Vyrobeno v Rusku“. Pravda je sice trochu jinde, ale propagandisté mohou hovořit o obnovení výroby aut v Rusku.

Zda citroëny přijely do Kalugy ve stejném stavu a zda se na trh dostanou se svými původními logy, nebo s nějakými jinými, třeba i ruskými, není v tuto chvíli známo. Automotive Technologies však v minulosti hovořila o tom, že chce v roce 2024 rozběhnout sériovou výrobu blíže neupřesněných aut.