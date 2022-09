TEST Citroën C5 Aircross Shine Plug-in 225 – Létající koberec citelně prokoukl

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Po stránce prostornosti, odkládacích prostor a zejména variability ale nemám Citroënu C5 Aircross příliš co vytknout. Kabina je navíc solidně odhlučněna a díky své koncepci, která může trochu připomínat MPV, se Aircross zdá být kandidátem na vcelku zajímavý rodinný vůz.

Zavazadelník potěší jednoduchými tary a standardně je vybaven dvojitým dnem, díky kterému vzniká po sklopení zadních opěradel téměř rovná ložná plocha. Do prostoru pod podlahou lze navíc snadno ukrýt nabíjecí kabely, které pak nikde nepřekáží. Díky praktickému organizéru se ale jistě najde i více využití. Pokud byste ale toužili po systému hands-free otvírání víka zavazadlového prostoru, kterým byl osazen i testovací vůz, připravte si 15.000 Kč.

Co jsem si na kabině francouzského SUV ale opravdu užíval, byla sedadla. Nová generace sedadel Citroën Advanced Comfort, použitých také v modelech C4 a C5 X, kombinuje pěnu s vysokou hustotou uprostřed sedáku se silnou pěnou o tloušťce 15 mm na povrchu sedáku. Vše navíc korunuje specifické čalounění s atypickým vzorem i použitými materiály.

Kabina dostala v rámci modernizace především nový 10“ dotykový displej infotainmentu, který je teď posazen na palubní desce, zatímco výdechy ventilace s přepracovaným vzhledem se posunuly pod displej. Nová obrazovka by tak měla být více na očích a má řidiči usnadňovat ovládání za jízdy. Automobilka sice do displeje integrovala veškeré důležité ovládání - včetně ventilace - stále nám však zůstala alespoň tlačítka rychlého přístupu, která jsou v podobných případech nedocenitelná.

Vzadu pak po modernizaci zaujme především nová grafika svítilen, která opět sází na jednodušší vertikální uspořádání. U testovaného vozu pak vidíme nová dvoubarevná 18“ kola Pulsar, obutá do pneumatik o rozměru 225/55 R18, zatímco střešní lišty a zrcátka zdobí černá barva.

Při pohledu z profilu se toho moc nezměnilo, v případě C5 Aircross to však ani příliš nevadí. Jednoduché boční plochy působí čistě a kromě tradičního plastového lemování podběhů je narušuje snad jen ochranný prvek Airbump nad prahy. Na pohled zajímavé je bohaté boční prosklení a za zmínku stojí i chromovaná lišta ve tvaru písmene C.

Modernizovaný Citroën C5 Aircross zaujme již na první pohled svou přídí, která se po mnoha letech odklonila od designu rozdělených světlometů. Na tento trend ale pořád odkazuje alespoň denní svícení, které je rozdělené do dvou vertikálních linií. Opticky je navíc propojují dvě linky s drobnými chromovanými dekory vedené napříč maskou, které navzdory očekávání nejsou podsvícené.

Citroën C5 Aircross se v našem testu objevil naposledy v listopadu 2020, kdy kolega Standa Švarc shodou okolností rovněž testovat vrcholnou plug-in hybridní motorizaci s výkonem 225 koní. Od té doby se model dočkal faceliftu představeného začátkem letošního roku, který se dotkl exteriéru i interiéru. Po stránce techniky i finálních dojmů se toho zas tak moc nezměnilo, je to ale špatně? Pojďme se na to podívat.

Motor, jízdní vlastnosti

Pohoda mu sedne nejvíc

Zatímco design exteriéru a interiéru prošel decentní evolucí, pod kapotou se vlastně nic nezměnilo. Vrcholná motorizace Plug-in hybrid 225 tedy opět kombinuje 1,6litrový turbem přeplňovaný zážehový čtyřválec o výkonu 133 kW s nejvyšším točivým momentem 300 N.m a elektromotor o výkonu 81 kW.

Synchronní třífázový elektromotor je integrován do osmistupňové automatické převodovky ë-EAT8 a od motoru spalovacího ho odděluje spojka. Kombinovaný výkon putující pouze na přední kola dosahuje 165 kW (225 k) a 360 Nm točivého momentu, což vozu s pohotovostní hmotností přes 1,8 tuny stačí k akceleraci z 0 na 100 km/h za 8,9 sekundy a dosažení nejvyšší rychlosti až 225 km/h.

Baterie s kapacitou 13,2 kW (využitelných je však 11,8 kW), je uložena pod zadní lavicí a podle údajů automobilky by měla zajistit dojezd přes 50 km. Mnohem reálnější je sice dojezd v rozmezí 40-45 kilometrů, nakonec ale vždy závisí především na stylu jízdu, kdy elektromotor zvládne vůz rozpohybovat až do rychlosti 135 km/h.

Konektor k napájení baterie je umístěn na levém zadním blatníku a standardní jednofázová palubní nabíječka umožňuje nabíjení při výkonu 3,7 kWh. Za příplatek 17.000 Kč je však dostupná i výkonnější jednofázová nabíječka, podporující nabíjení při výkonu až 7,4 kW. S dostatečně výkonným zdrojem je tak možné zkrátit čas nabíjení z cca 7 až 8 hodin na zhruba 2 hodiny.

Citroën C5 Aircross Shine Plug-in 225

Souhra elektrického a spalovacího motoru je vcelku vyladěná a jejich střídání probíhá většinu času tiše a plynule. Přesto se ani C5 Aircross během společného týdne nevyhnul pár zaškubnutím během prudkého přechodu z elektromotoru na motor spalovací.

S nabitou baterií vůz startuje v elektrickém režimu, i v režimu hybridním se pak snaží primárně rozjíždět na elektromotor, zatímco motor spalovací se přidává až po chvíli. Rozjezdy z křižovatek přitom plug-in hybridní C5 Aircross zvládá celkem svižně, což ale u tohoto pohonu není nic zas tak překvapivého. Ve vyšších rychlostech se však dynamika vozu pozvolně ztrácí, stejně jako jinak dobré odhlučnění kabiny, které nakonec poráží rostoucí otáčky spalovacího motoru. Sluší se navíc dodat, že s prázdnou baterií už dynamika ve vyšších rychlostech není zas tak oslnivá, rozhodně se však nemusíte bát svižnějších nájezdů na dálnici ani předjíždění.

Nejlíp však vozu sedí běžné cestovní tempo v mezi zákonných limitů a bez zbytečně prudkých akcelerací, kdy si naplno můžete vychutnat jeho kultivovaný projev. A samozřejmě také komfort jeho podvozku, ke kterému se za chvíli dostaneme.

Ještě předtím se ale sluší zmínit spotřebu, která je u plug-in hybridních vozů mimořádně ošemetným tématem. Vše totiž závisí na ochotě/možnostech nabíjení, jízdním stylu i délce tras. S trochou štěstí a umu totiž můžete C5 Aircross Plug-in hybrid využívat čistě jako elektromobil, tedy s nulovou spotřebou benzinu. Naopak s vybitou baterií a opravdu svižným tempem není problém pohybovat se například na dálnicích se spotřebou přes 8 l/100 km. Při objemu nádrže 43 litrů se navíc svižnější tempo podepíše na častějších zastávkách u čerpacích stanic.

V hybridním režimu a s alespoň částečně nabitou baterií se lze na trasách kombinujících město a meziměstské silnice pohybovat se spotřebou v rozmezí 2 – 3 litrů, naopak se zcela vybitou baterií a při podobném (spíše pohodovém) styl jízdy se na stejné trase spotřeba pohybovala okolo 6–6,5 l/100 km. Systém se přitom snaží elektrický režim využívat téměř neustále, takže i po drobném nabití z rekuperace vnímáte, že vůz při nejbližší příležitosti odstaví motor spalovací a jede na motor elektrický.

Komfort na prvním místě

Jak už jsem zmiňoval výše, Citroën C5 Aircross vyloženě svádí k pohodovému stylu jízdy nejen naladěním své pohonné jednotky, ale také projevem svého podvozku, který v plug-in hybridní verzi pracuje s modifikovaným zavěšením McPherson vpředu a víceprvkovým zavěšením vzadu.

Hlavním kouzlem jsou však tlumiče s hydraulickými dorazy, které zvládají naprosto perfektně filtrovat nedostatky asfaltu, aniž by trpěla bezpečnost a stabilita při ostřejších manévrech. Skvělé vysvětlení jejich fungování přitom již v minulosti nabídl kolega Standa Švarc, kterého si tu dovolím citovat: „V podstatě se jedná o zdvojený tlumič. Díky tomuto řešení může být hlavní tlumící část naladěna o něco měkčeji, aniž by to bylo v rozporu s bezpečností a ovladatelností vozidla. Při malém zdvihu kol tak pracuje jen primární část tlumiče, sekundární část v podobě hydraulického dorazu se přidává až při ostré jízdě, případně při projetí hlubokého výmolu.“

Tlumiče přitom odvádějí skutečně bravurní práci, což je cítit především na různých nedokonalostech městských silnic. Propadlé kanály, díry v asfaltu, dlažební kostky, zpomalovací prahy – prakticky všechny nerovnosti dokázal podvozek příjemně zpracovat a utlumit. A to nejen pocitově, ale také hlukově.

Citroën C5 Aircross Shine Plug-in 225

Jízda je tak velmi uvolněná, relaxovaná a plavná, přesto vůz nezradí ani v zatáčkách. Náklony karoserie jsou sice trochu výraznější, stále však nepůsobí nijak nepříjemně nebo snad nebezpečně. Kombinace projevu podvozku a vcelku lehkého řízení každopádně celkem rychle a včas utlumí jakékoliv myšlenky na zbytečně sportovní jízdu. C5 Aircross plug-in hybrid má zcela jiné priority a k jeho cti je třeba uznat, že v oblasti komfortu skutečně hraje první ligu ve své třídě.