Rusové slibují nejlevnější elektromobil světa, výroba Zetty CM1 má začít v prosinci

V asijských zemích vzniká každou chvíli nová automobilka, která slibuje produkci toho zaručeně nejlevnějšího elektromobilu. V současnosti se však tímto titulem chlubí čínský model ORA R1, jehož cena se pohybuje okolo 8.300 dolarů (cca 191.000 Kč). Jeho titul by si však ráda přivlastnila ruská automobilka Zetta, jejíž City Module 1 by se měl vejít dokonce do 7.000 dolarů (161.000 Kč).

Projekt Zetta, což je zkratka pro Zero Emission Terra Transport Asset, přitom není žádnou novinkou. Tato ruská společnost, která se prý specializuje na nestandardní technická řešení a pokročilé technologie v elektromechanice a pohonných ústrojích na ruském i mezinárodním trhu, se pochlubila prvními snímky svého elektromobilu již téměř před rokem. Od prvního prototypu už ale automobilka urazila poměrně dlouhou cestu.

Za aktivní pomoci ruského Ministerstva průmyslu a obchodu se automobilce podařilo vyvinout prototyp elektromobilu s pohonem všech kol, který by měl na podzim projít schvalovacím procesem a certifikacemi, jak v rozhovoru pro Mail.ru uvedl ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Podle informací InsideEv’s by se měla premiéra uskutečnit v listopadu a zahájení sériové výroby má být naplánováno na prosinec.

Z dosud zveřejněných snímků je evidentní, že design Zetty CM1 bude poměrně kontroverzní záležitostí. Jenže vzhled je tím posledním, co tvůrce zajímalo. Mnohem důležitější jsou kompaktní rozměry: 3,04 metru na délku, 1,6 metru na šířku, 1,6 metru na výšku a rozvor kol rovné dva metry. Oproti Smartu ForTwo tak bude Zetta CM1 o 34 centimetrů delší, do jejího interiéru se však povedlo vtěsnat i zadní sedačky.

Malý elektromobil by měl být postaven na speciální platformě bez převodovky, která umožní stavbu různých nástaveb – od užitkových, přes sportovní, až po vozy určené pro tělesně postižené. O pohon se stará čtveřice indukčních elektromotorů zabudovaných přímo v kolech. „Letní a zimní zkoušky prokázaly, že indukční motory jsou schopny lépe snášet namáhání na silnicích. Jsou odolné vůči chemikáliím, prachu, vodě, atd. Všechna kola jsou navíc připojena k jedinému řídícímu systému, který dokáže simulovat systémy ABS i ESP a má vysokou schopnost rekuperace,“ uvedl podle InsideEV’s Denis Schurovsky, CEO společnosti Zetta.

Technických informací je zatím bohužel jen poskromnu, podle všeho by ale Zetta CM1 měla nabídnout běžný výkon okolo 34,4 kW (47 k) a maximální výkon až 72 kW (98 k). Díky indukčním elektromotorům by však CM1 mohlo nabídnout slušný točivý moment. Dostatek energie by prý měla zajišťovat baterie o kapacitě 10 kWh, která v Eco režimu nabídne dojezd až 200 km. Bohužel však automobilka neuvádí odhady dojezdu podle standardů NEDC ani WLTP, takže skutečný dojezd zůstává záhadou a zřejmě ani zdaleka nebude tak slavný.

Největší záhadou je však důvod, proč se někdo v Rusku vůbec pouštěl do vývoje podobného stroje. Rusko totiž ve velkém spoléhá na fosilní paliva a tamní kruté zimy jsou postrachem snad veškeré elektroniky. Jen těžko si lze tedy představit, jak by mohl laciný a poněkud fórově vypadající elektromobil řešit problémy Rusů, kteří musí dojíždět za prací desítky kilometrů za všech okolností. A jak jsme navíc zmínili již v úvodu, čínský trh je neustále zaplavován přílivem nových, často i lokálních, automobilek, které nabízejí pestrou paletu elektromobilů za nejrůznější ceny.