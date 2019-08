Transition-One mění staré diesely na elektromobily s bateriemi od Tesly

V dnešní době, která je až absurdně posedlá emisemi, to majitelé starších automobilů s naftovými motory nemají jednoduché. To platí zvláště v zahraničí, kde se některá města rozhodla zakázat podobným automobilům vjezd do centra. V budoucnosti se však dá očekávat, že se zákazy rozšíří i na modernější vozy a vyloučeny nejsou ani zákazy vjezdu pro modely se spalovacími motory.

Co však majitelům těchto vozidel zbývá, když na nové elektromobily jednoduše nemají? Se zajímavou alternativou přichází francouzský startup Transition-One, za kterým stojí Anymeric Libeau. Libeau totiž strávil poslední dva roky vývojem postupu, díky kterému je schopen vyměnit staré naftové motory za elektromotor, baterie a také upravenou palubní desku s dodatečnými nezbytnými informacemi.

Podle Bloombergu je jeho úprava vhodná pro automobily z produkce Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen, Renault a dokonce i PSA. Vůbec nejzajímavější je však cena přestavby, která by se měla pohybovat okolo 8500 Euro (cca 219.000 Kč). Po uplatnění finančních zvýhodnění, které Francie poskytuje na elektromobilitu, se však cena smrkne na 5000 Euro (cca 129.900 Kč).

„Prodávám vozy lidem, kteří si nemohou dovolit nový elektromobil za 20.000 euro (cca 516.000Kč),“ uvedl Libeau během rozhovoru na palubě svého prvního prototypu, kterým je Renault Twingo z roku 2009 s dojezdem 180 kilometrů. „Měníme nejprodávanější evropské modely na elektromobily.“ V současnosti však Libeau čeká na schválení od evropských a francouzských úředníků, které by mohl dostat ještě před koncem roku.

Prototyp elektrického Renaultu Twingo je osazen celkem pěti balíky baterií od distributora dílů Tesla, třemi pod kapotou a dvěma místo palivové nádrže, jejichž celková hmotnost se pohybuje okolo 120 kilogramů. Nabíjecí zásuvka je umístěna pod víčkem palivové nádrže, převodovka ale zůstává na svém místě. Samotná přestavby by měla trvat necelý jeden den a v současnosti by měla být uzpůsobena pro modely Citroen C1 a Peugeot 107, Fiat 500, Toyota Aygo, Renault Twingo II a Volkswagen Polo.

Nabízí se však otázka, zda mají tyto přestavby nějakou budoucnost. Dojezd okolo 180 kilometrů je totiž poměrně limitující a podle slibů automobilek bychom se měli brzy dočkat relativně dostupných nových elektromobilů, které nabídnou podstatně rozumnější dojezd. A to ani nemluvíme o technické náročnosti této přestavby, kdy může každé pochybení způsobit vážný problém.

„Technicky můžete přestavět na elektromobil i nákupní vozík – otázkou však je, zda to dává smysl a jaké musíte vynaložit úsilí,“ uvedl k tématu Markus Lienkamp, profesor automobilových technologií z Technické Univerzity v Mnichově. „Mou radou je jezdit automobily se spalovacím motorem co nejdéle to půjde, a poté si koupit nový elektromobil, protože to finančně dává největší smysl,“ dodal Lienkamp.

Proti tomuto názoru se však staví sám Libeau. „Pokud je konečným cílem omezit znečištění, měli bychom zvážit všechny varianty. Pouze nové elektromobily nestačí,“ uvedl pro Bloomberg během jízdy svým elektrickým Twingem po ucpaném centru Paříže.