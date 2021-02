Rusové vyvíjejí nového obrněnce, vypadá jak z první světové války

Naši kolegové z webu The Drive, respektive jeho armádní sekce The War Zone, nedávno upozornili na snímek nového ruského obrněného automobilu, který na svém Twitteru zveřejnil expert na ruský obranný průmysl Rob Lee. Svými tvary, především tedy úzkým motorovým prostorem s malou maskou chladiče a velkými blatníky, světlomety s kryty, skosenými boky a rezervou pověšenou v místě dveří sice může vypadat dost retro, ale nenechme se zmást. Vše má svůj důvod.

Lasok 4-P, jak by měl znít oficiální název projektu, by totiž měl být horkým kandidátem na nový stroj ruské armády, který bude možné snadno a rychle přepravovat společně s bojovou jednotkou uvnitř nákladního prostoru středně těžkého víceúčelového vrtulníku Mil Mi-8, v kódu NATO přezdívaného Hip.

Ten byl sice do služby zařazen již v roce 1967, stále se však jedná o jeden z celosvětově nejrozšířenějších strojů, jehož exportní verzi Mi-17 využívá i AČR. Konkrétně ruská armáda pak přechází na jeho modernizovanou verzi s označením Mi-8AMTSh, která by měla v budoucnu stroje přepravovat.

Tento vrtulník zvládá přepravu nákladu o celkové hmotnosti zhruba 4.000 kilogramů, nejčastěji se přitom jedná o cestující a materiál. Vzhledem k rozměrům nákladního prostoru Mi-8T cca 1,8 metru na výšku, 5,34 metru na délku a 2,06 metru na šířku (podlaha) je však přeprava strojů náročnější. Nejčastěji se proto přepravují pouze malá a lehká SUV, jako Lada Niva (4x4) nebo UAZ-469, ovšem druhý jmenovaný až po úpravě střechy.

Přeprava bojových vozidel, poskytujících posádce lepší ochranu i moderní vybavení, tak byla za použití tohoto stroje dlouho vyloučená. Situaci by však měl změnit právě AIBM „Lasok 4-P“, za jehož výrobou by měla stát ruská společnost s názvem „Innovatsionnoye Shassi“, sídlící v Samaře. Ostatně na jejich webových stránkách jsou k vozu uvedeny i zajímavé parametry.

Prototyp by měl být postaven za použití šasi a pohonné jednotky ze sériově vyráběného ruského offroadu, pohotovostní hmotnost by se měla pohybovat okolo 2045 kilogramů a nosnost okolo 650 kilogramů. V produkční verzi by se však hmotnost měla snižovat až na cca 1900 kg, zatímco nosnost může vzrůst i na více než 800 kg.

Stoj by přitom měl měřit cca 1720 mm na výšku, 1880 mm na šířku a jeho celková délka je 4580 mm. Vzadu má však sklopný nákladový prostor (v podstatě se jedná o pick-up), po jehož sklopení se délka zkracuje na 3970 mm. Světlá výška stroje by se přitom měla podle zatížení pohybovat okolo 260 až 370 mm a podle všeho by měl zvládnout brodění až do hloubky 0,9 metru.

Čtyřmístná kabina vozu je samozřejmě pancéřovaná, na většině míst se přitom bavíme o pancéřování o tloušťce okolo 4,6 mm. Vzhledem ke tvaru podvozku by to však mělo stačit pro zajištění ochrany před minami a improvizovanými výbušnými systémy. V přední části je pak pancíř zesílen na úroveň 6 až 8 mm a nechybí ani neprůstřelná skla. V kabině je navíc obložení zabraňující průniku střepin a nechybí speciální sedačky.

Výrobce však přiznává, že s ohledem na zvýšenou ochranu před minami a důrazem na maximální mobilitu (kompaktní rozměry/nízká váha) je balistická ochrana posádky v podstatě kompromisem a nedosahuje kvalit běžných armádních bojových vozidel. Lasok 4-P je zkrátka speciálním strojem pro speciální typy úkolů, především s důrazem na rychlý letecký transport.

Kromě čtyřčlenné posádky však může vůz přepravovat ještě další tři členy posádky na korbě, se kterou je kabina propojena pancéřovaným průlezem, případně zde může převážet vybavení/zásoby. Další členy posádky nebo materiál může Lasok 4-P přepravovat na speciálním vleku, vyvinutém z civilních vleků, na kterém společnost pracuje.

Ke správnému lehkému obrněnému vozu samozřejmě patří i výzbroj. V případě Lasok 4-P by měla být umístěna ve speciální otočné věži ve střeše, vybavené sklopnými pancéřovanými pláty pro ochranu střelce. Kvůli kompaktním rozměrům je však věž během přepravy zasunuta v kabině vozu. Po jejím vysunutí ale může být osazena kulomety PK či RPK ráže 7,62, případně i těžkým kulometem Kord ráže 12,7 mm.

Zajímavá by ovšem mohla být i verze vyvíjená pro elektronický boj, která má být osazena systémem schopným rušit komunikaci nepřátelských dronů, které se na moderních bojištích objevují stále častěji. Pokud by se tedy Lasok 4-P skutečně probojoval do armády a stal se pevnou součástí výzbroje, mohl by plnit roli útočného i podpůrného vozidla v celé řadě operací.