S jakými léky neřídit? Hazard jsou i obyčejné prášky!

Dvě třetiny české populace se striktně staví za nulovou toleranci alkoholu v krvi za volantem. U drog se číslo vyhouplo ještě daleko výše. „Spousta lidí si však neuvědomuje, že si lze podobně přitížit též „nevinnými“ léky, které jsou normálně k dostání bez receptu,“ varuje Martina Štellnerová, lékárnice z Karlových Varů. Proč? „Důvod je jednoduchý. Dříve byla nevhodnost pro řidiče uvedena na obalech. Dnes je zapotřebí dlouze zkoumat příbalové letáky, které stejně nikdo moc nečte,“ zapojuje se její kolega Michael Dvořák a vzápětí dodává: „Já svým klientům vždy připomínám, s kterými medikamenty by se při řízení měli hlídat. Nicméně i oni sami jsou povinni si příbalové dokumenty prostudovat. Následky pak totiž mohou být fatální.“ Svědčí o tom kupříkladu průzkum francouzské Université Victor Segalen v Bordeaux u skoro 73.000 motoristů: ten prokázal, že nebezpečné léky se podepisují na vzniku každé třicáté dopravní nehody!

Bez bolesti, ale vidíte rozmazaně

Farmaceutická nabídka zprvu neškodných pilulek je široká. Přičemž nemusí jít pouze o antiepileptika (k zabránění epileptických záchvatů), u kterých se podle Romana Budského z Vize Nula zvyšuje riziko kolize až o 41 %! „Začala bych u léků proti bolesti. Konkrétně u palgotalu a muscorilu, jež jsou na předpis. Ty volí lékaři, když si pacienti stěžují třeba na neutuchající potíže se zády. Často bohužel nezazní to B, že by s nimi lidé neměli v žádném případě řídit, neboť razantně nabourávají ostražitost,“ poznamenává Štellnerová. Jako třetího „potížistu“ vytahuje tablety Tramal Retard, jež vám můžou zavařit na silnicích rozmazaným viděním nebo zpomalenými reakcemi. A jak je tomu u obligátního paralenu nebo ibalginu? „U nich by to mělo být v pořádku, byť jejich dlouhodobé polykání tělu samozřejmě neprospívá,“ komentuje lékárnice.

Sedativa se musí hlídat

Únava zaviní na tuzemských komunikacích až dvacet procent dopravních karambolů. „Vůbec se tomu nedivím, když vezmu v potaz nárůst obliby prášků se sedativními účinky u českých obyvatel,“ říká Michael Dvořák a demonstruje to na léku s názvem Guajacuran – tabletky, jež jsou v lékárnách volně k dostání, uvolňují svalstvo a celkově eliminují emoční napětí. „Stejně tak vás ovšem dokážou výborně uspat a snížit motoriku za jízdy,“ zvyšuje hlas Štellnerová. Za ještě mnohem horší prý platí lexaurin k léčbě závažných stavů úzkosti, jejž zejména mladí zobou ve velkém. „U něj je v příbalovém letáku výslovně napsáno, že s ním lidé nesmí řídit, poněvadž negativně působí na koordinaci pohybů a též potlačuje soustředění,“ popisuje žena medikament, který získáte pouze na recept.

Bez alkoholu

Bdělost ale nebrzdí pouze klasická sedativa. Hazard se například týká také „obyčejných“ léků proti alergiím – takzvaných antihistaminik, jež jsou nadto v menších baleních k sehnání bez souhlasu doktora. „Typicky zodac a zyrtec. V příbalovém letáku se dozvíte, že na šoférování vliv nemají. Na dalších řádcích se však píše, že při kombinování s alkoholickými nápoji únava může vzrůst. Což není myšleno tak, že vypijete dvě skleničky a půjdete se projet, nýbrž tak, že po vyprchání alkoholu se můžete stále cítit malátně,“ hlásí Martina Štellnerová a přináší dithiaden na předpis. „Při jeho konzumaci může docházet k poruchám zraku či zpomaleným reakcím v provozu. Tlumí podstatně výrazněji než zodac se zyrtecem,“ doplňuje farmaceutka.

Vyzkoušejte guaranu

Přestože se odborníci shodují, že nejrizikovějšími jsou sedativa, která zjednodušeným jazykem uspávají, existuje i druhá kategorie: léky, jež dokážou nabudit. „Klasicky modafen proti chřipce a nachlazení, obsahující pseudoefedrin. Pakliže jej budete užívat ve zvýšeném množství, můžete posléze ztrácet zábrany na silnici, které vedou k osudovým chybám. Leták taktéž zmiňuje možnost závratí,“ vyjmenovává Martina Štellnerová. Pozornost otupují zástupy léků, některé jsou dokonce vyloženě nebezpečné. Najdou se ale nějaké doplňky, jež se šoférům hodí? Ze všech stran totiž zaznívá „energetickým drinkům se vyhněte obloukem“ – vhodná alternativa ovšem jaksi pokulhává. „Doporučuji přírodní guaranové tabletky. Kofein se v nich uvolňuje postupně, pohodlně se zapijí na cestu. A pokud si jich vezmete víc, nic to s vámi neudělá,“ uzavírá Štellnerová.

Na tuhle trojku bacha!

Lexaurin: Lék proti závažným stavům úzkosti, při jehož užívání je zakázáno řídit!

Dithiaden: Medikament, jenž může vést k poruchám zraku, zpomaleným reakcím a zhoršené motorice.

Guajacuran: Tablety, které můžou citlivější uživatele snadno uspat.

Čtyři věci, které mějte na paměti

Lékaře informujte o všech lécích, které užíváte. S lékárníkem konzultujte, zda s danými medikamenty můžete řídit. Pečlivě si prostudujte příbalové letáky. Alkohol u drtivé většiny léků znásobuje jejich negativní účinky.

Víte, že…

… podle Světové zdravotnické organizace antidepresiva zvyšují riziko zavinění nehody o 35 procent?

… pokud ztratíte příbalový leták, na webové stránce pribalove-letaky.cz si můžete informace o daném léku zadarmo přečíst?

Časopis Svět motorů si můžete objednat na ikiosek.cz.