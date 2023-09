S novým Renaultem Clio poprvé v Česku: Dalo se vůbec ještě zlepšit?

Renault Clio prošel modernizací, která byla z velké části kosmetická – naštěstí. Zbytek byl totiž už před faceliftem tak dobrý, že se na něm dá v rámci změn uprostřed životního cyklu těžko něco výrazného zlepšit. Bezdrátové zrcadlení smartphonu už v základní výbavě je příjemné, stejně jako možnost mít hybrid – který navíc umí jezdit za velmi málo paliva – ke kterékoliv výbavové verzi. A vrcholu jménem Esprit Alpine to vážně sluší.

Renault od roku 1990, kdy první generace clia nahradila zastarávající model 5, prodal tohoto malého hatchbacku na 16 milionů kusů. Současná pátá generace přišla před několika lety s hybridním ústrojím a letos se odhalila v modernizovaném provedení.

Co je nového, jsme se dozvěděli už dříve, takže jen ve zkratce. Nová příď dostala jiný světelný podpis, který si bohužel vynutil vypuštění předních mlhovek z nabídky, upravená jsou také zadní světla a vrcholové provedení se nově jmenuje Esprit Alpine místo R.S. Line. Z nabídky zmizel 140k „benzin“, naopak hybridní provedení E-Tech je nově k mání ve všech výbavových provedeních.

Právě ten beru na krátkou projížďku Prahou a blízkým okolím, a to v nejvyšší výbavě Esprit Alpine. Takhle je vůz nejdál základní ceně, jak je to jen možné, ale pořád nejde přes 700 tisíc korun, nebudete-li příliš rozšafní s příplatkovou výbavou.

Stejně jako byla modernizace po vizuální stránce poměrně výrazná, v interiéru či technice zas tak velké změny nejsou. Nehledejte tu tedy volič převodovky vpravo pod volantem, jako u australu či meganu E-Tech Electric, ani nový infotainment s vestavěnými Mapami Google.

Kabinu provedení Esprit Alpine aspoň oživuje modré prošívání, specifické čalounění sedaček nebo francouzské vlajky na různých místech interiéru. Zajímavostí je, že tkaniny v čalounění této verze jsou ze 72 % recyklované a kůže je umělá, a také, že modré linky jsou i na bezpečnostních pásech a na věnci volantu je prošívání ve francouzské trikoloře.

U volantu se zastavím, neboť automobilka se holedbá, že se v interiéru snaží o lepší udržitelnost. Jedním z bodů této snahy je právě ona umělá kůže, kterou je potažený volant. Je velkým překvapením – materiál je to na dotek nesmírně příjemný. U tkanin to platí úplně stejně.

Renault Clio

Zbytek vozu nepřekvapí, nemá čím – je to v podstatě pořád stejné clio. Vůz ne dvakrát prostorný, ale poměrně kvalitně smontovaný, plný příjemných materiálů a chytrých řešení, jako je např. „placka“ vpravo pod volantem k ovládání rádia. Ta zůstala beze změn, stejně jako tlačítka na volantu, ovládání klimatizace nebo třeba fakt, že k nabíjení mobilu tu jsou jen porty USB-A.

Přínosem však je bezdrátové zrcadlení smartphonu, které je nově pro všechny varianty standardem, a jak centrální displej, tak i přístrojový štít nabídnou prvotřídní kvalitu zobrazení a ostrost. Líbí se mi také možnost snadného seřizování jasu tlačítkem vlevo od volantu. Tamtéž se zapíná sledování jízdních pruhů a pískající „eurohlásítko“ rychlostního limitu byste tu, naštěstí, hledali marně.

Jezdí stále skvěle

Stejně jako nepřekvapí interiér, i jízdní projev vozu je veskrze známý. Esprit Alpine je jen výbava, není to skutečně sportovní verze např. nastavením podvozku či vyšším výkonem, takže nečekejte tuhý podvozek či bleskové reakce na volant. Tím však neříkám, že by clio jezdilo špatně – pořád tu je ta známá neochvějná stabilita v zatáčkách a poměrně důstojná hbitost reakcí na změny směru volantem. Ta je o to příjemnějším překvapením, že vůz stojí na obyčejných pneumatikách pro běžnou jízdu, ničem sportovním či snad na semislickách.

Sedmnáctipalcová kola nového – a nutno říci, opravdu povedeného – designu znamenají sice poměrně nízkou bočnici pneumatiky, ale ne až zas tak nízkou, aby byla jízda kvůli ní nepohodlná. Ba co víc, filtrování nerovností jde cliu stejně dobře, jako držení se asfaltu. Vytknout můžu snad jen trochu překvapivě velké množství hluku na palubě od vnějšího prostředí i pohonného ústrojí. Slyšet je jak spalovací čtyřválec, tak i pištění elektromotoru; nijak výrazně, ale všimnete si toho.

Renault Clio E-Tech

Když už jsem nakousl pohonné ústrojí, vězte, že E-Tech Hybrid je pořád stejně skvělý. V nízkých rychlostech jezdí jako elektromobil – díky vysokému točivému momentu elektromotoru nabízí skvělý odpich z místa a pružnost v nízkých rychlostech.

S rostoucím tempem samozřejmě pružnost rapidně klesá, ale pokud se nebudete denně pohybovat po dálnicích, mnohem více oceníte fakt, že podle automobilky dokáže clio jezdit ve městě z 80 % na elektřinu. Při krátké testovací jízdě, která vedla ponejvíce městem, jsme se snažili jet co nejplynuleji a v závěru využívat co nejvíce elektřinu, abychom spotřebu srazili co nejníže. Výsledkem byly rovné čtyři litry na 100 km.

„Staré“ dobré clio

Navzdory poměrně velkým změnám v designu přídě zůstalo clio stále v podstatě stejné; pátá generace tohoto modelu udělala oproti té čtvrté ohromný skok ve všech ohledech a dílčí modernizace to nemá šanci překonat. To ale není výtka, ba naopak, pochvala – clio je pořád tak výborným autem, jako se před několika lety představilo. Jen má trochu modernější design.

Renault Clio

Samozřejmě, mohl bych mu vytýkat, že přišlo o přední mlhovky a že nebliká celá půlka kosočtverce v předním rohu auta. Ve srovnání s tím, kolik toho za víc než slušnou cenu – na dnešní poměry – modernizované clio nabízí, to však jsou snadno přehlédnutelné detaily. Finální verdikt si schovám na standardní týdenní testování, ale už teď můžu říci, že clio má skvěle nakročeno k vysokému hodnocení.