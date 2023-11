Saab 900: Klasika na každý den

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Nikdy by mě nenapadlo, že si jednoho dne pořídím Saaba. Naopak jsem věděl, že si chci vyzkoušet být majitelem kabrioletu. Lákalo mě otevřené nebe nad hlavou a vítr, který příjemně nahradí klimatizaci i za parného letního dne. Čirou náhodou bydlel kousek majitel nádherné 9-3 Convertible, s nímž jsem se od vidění znal. Shodou okolností také milovník historických vozů. Aby bylo dílo osudu dokonáno, rozhodl se ho prodat, jelikož zatoužil po klasické verzi 900. Nebudu vás dlouho napínat, 9-3 je skvělá a oblíbila si ji i manželka, ale pořád mi vrtalo hlavou, proč známý šel zpátky do minulosti, když potřebuje auto pro každodenní použití?

Krátce na to se mi naskytla možnost strávit delší čas se Saabem 900 kupé z roku 1987, který mi byl ochotně zapůjčen libereckou Youngtimerclassic Gallery. Záhy se dostavil nápad. Co když vezmu 35 let starý vůz a budu jej normálně používat jako moderní auto? Pro ujasnění, moderna znamená Saab 9-3 z roku 2001. A nemyslete si, že jsem měl týden lelkování proložené jízdou do vedlejší ulice pro housky. Saab se podíval do města, na okresky, dálnici a za jeden den najel i více než 300 kilometrů.

Pro takový záměr jsem si nemohl přát lepší kousek. Tento stříbrný gentleman sjel z výrobní linky v roce 1987 a pochází od prvního majitele. Ten se o něj s typicky švédskou péčí staral, což přineslo ovoce v podobě mimořádně původního stavu. Karoserie zůstala po celou dobu netknutá, nikdy nebouraná, a protože Švédi nesolí, nikde nejsou ani stopy po korozi.

Mimochodem řada 900 přišla na trh v roce 1978 jako nástupce modelu 99. Šlo spíše o evoluci než revoluci, protože Saab jako poměrně malá automobilka si nemohl dovolit velké inovace a nové platformy. Nejvýraznější změnou bylo prodloužení přídě, což byl zároveň i prvek pasivní bezpečnosti, když vám do cesty vběhl zbloudilý los. V kombinaci s mohutnými nárazníky, které se podařilo lépe zakomponovat, to pomohlo automobilce splnit nové bezpečnostní standardy pro americký trh.

Co se týče exteriéru, řada 900 ještě zvýraznila charakteristické křivky předchůdce a její tvar se stal ikonou. Kupé má i přes svou výšku 142 cm opticky nízký profil podpořený masivním C sloupkem. Ten dostal více zkosenou podobu pro zvýšení dynamického dojmu. Často majitelé vyzdvihují hladké napojení na víko zavazadelníku ve stylu hatchbacku. Vpředu si nešlo nevšimnout výrazně zakulaceného čelního okna a kapoty, která na bocích zasahovala až do linie blatníků. Přední maska spolu se světly postupně procházely evolucemi.

Zásadní modernizace proběhla v roce 1987, avšak tento kousek stihl sjet z výrobní linky ještě v původní podobě. Modernizace se nesla v duchu aerodynamicky lépe navržené přídě, a to zejména zkosením větších hlavních světlometů. Ty také plynuleji navazovaly na blinkry. Díky tomu se zlepšila aerodynamika o pět procent. Přední nárazníky zeštíhlely a byly o více než třetinu lehčí.

Video se připravuje ...

O Saabech se říká, že si je kupují vzdělaní lidé se smyslem pro detail, jako jsou profesoři, právníci či architekti. Právě předešlý majitel 9-3, který mě výměnou za devítistovku inspiroval k tomuto průzkumu, je cenami ověnčeným architektem a vedoucím ateliéru na škole architektury. Když jsem se jej zeptal, co ho na saabech tak fascinuje, dlouho se rozplýval nad křivkami, technickými řešeními a jízdním komfortem. Takže ano, je to pravda, pro tyto lidi mají saaby specifické kouzlo, které jsem hodlal dále zkoumat.

Vždy, když si přebírám klasický vůz, zkontroluji stav kapalin, hladinu oleje i jeho kvalitu. Otevření kapoty začíná standardním zatažením za páku, a tím veškeré konvence končí. Na víko se lehce zatlačí dolů pro odjištění západky, poté se celý segment vysune dopředu a vyklopí, jako například u BMW řady 3 ze stejného období. Hned na první pohled je patrná brilantní koncepce protažení kapoty do stran. Díky tomu vznikly rozměrné kapsy pro kabeláž a nádobky na kapaliny, které jsou plechem odděleny od motorového prostoru. Tato část je tak široká, že pojala celou pojistkovou skříň, kterou máte jako na dlani. Snadno dostupná je i vysoko umístěná měrka oleje. Exemplární příklad uživatelské přívětivosti. Při zavírání je třeba hlídat správné zapadnutí do kolejnic a celá kapota se vrátí na své místo s nebývalou lehkostí.

S nadšením otevírám dveře, už bych si chtěl konečně sednout, ale zarazí mě další zajímavé řešení. Není tu žádný práh, kam s oblibou automobilky lepí ozdobné lišty. Místo něj je tu pouze výkroj s minimální hranou navazující na podlahu. Tím pádem zde není typický přechod do zadního čela dveří, kde se často drží voda následně způsobující korozi. Vzhledem k tomu, že křídlo dveří tvoří zároveň i exteriérový práh, nezašpiníte si kalhoty při nastupování.

Interiér čalouněný vínovou koženkou se skvěle hodí ke stříbrnému laku. Sedadla svým designem a jemným mikroplyšem vzbuzují dojem babiččina pohodlného křesla. Jenže ve skutečnosti jsou poměrně tvrdá, ale stále schopná přizpůsobit se křivkám řidičova pozadí. Opěradlo i boční vedení jsou na osmdesátá léta příkladná. Navíc si nešlo nevšimnout štítku označujícího jejich vyhřívání, což se během sychravých rán hodilo.

A to není vše! Ve Švédsku jsou zvyklí na tuhé zimy, a proto Saab přišel s nezávislým interiérovým topením do zásuvky. To znamená, že pokud pravidelně odjíždíte každý den ve stejný čas do práce, není nic jednoduššího než večer topení zapojit do zásuvky s časovačem (tenkrát byly elektricko-mechanické) a každé ráno přijdete do příjemně teplé kabiny. Stačí necelá půlhodinka a je tam jako v ráji!

Sedačka s pojezdy má polohovatelné pouze opěradlo, ale volant je v příjemně neutrální pozici, která bude vyhovovat různým typům postav. Nováčci by tápali, kam se strká klíček, ale znalí záludnosti saaba jej automaticky najdou na středovém tunelu mezi řadicí pákou a ruční brzdou. Druhou darebností je nutnost zařazení zpátečky při parkování. Jinak klíček nevyndáte.

Při jízdě oceníte, že spojka má hladký chod a zlehka řadíte i jednotlivé stupně. Jen musíte mít trochu cit, protože synchrony nebyly zrovna silnou stránkou převodovek v saabech. V čem 900 naprosto exceluje, to je celková ergonomie ovládacích prvků a výhled z vozu. Největší podíl na tom má vyboulené čelní sklo a relativně tenké sloupky. Trochu máte pocit, že sedíte v akváriu nebo malé průzkumné ponorce. Přitom svou konstrukční poctivostí připomíná 900 spíše bitevní loď. Výsledkem je perfektní potlačení mrtvých úhlů, což jsem ocenil zejména ve městě. Navíc se šířkou 169 cm a délkou 474 cm nemáte problém s parkováním. To usnadňuje na svou dobu příkladně fungující posilovač řízení.

Opojen krásným výhledem bych zapomněl na další ergonomickou třešničku modelu 900. Všechny ovládací prvky jsou situovány v jedné horizontální linii spolu s volantem. Světla a mlhovky jsou vlevo, rádio a prvky ventilace napravo. V praxi to znamená, že při jízdě skloníte zrak jen minimálně a vše je po ruce. Tato myšlenka byla převzata z modelu 99 a devítistovka ji jen zdokonalila. Pro pobavení, zrcátka dostala manuální ovládání zevnitř až v roce 1981.

Zvolna jsme se dostali k motoru, kde devítistovka opět nepřestane udivovat. Jedná se o dvoulitrový čtyřválec B201, též nesoucí označení H. Šlo o modernizovanou verzi linie B, která dostala větší kompresní poměr. Na trhu byly dostupné tři verze s výkony od 100 do 118 koní. Zajímavostí je, že nejsilnější verze se vstřikováním Bosch se objevila i v modelech 9000 a mnohem novější 9-3.

Válce jsou nakloněné pod úhlem přibližně 22°, ale nejzajímavější je koncept převodovky. Ta je usazena pod blokem motoru v místě, kde se za normálních okolností nachází olejová vana. Celý motor je de facto namontován obráceně, takže spojková lamela je vpředu, kde najdeme také vývod klikového hřídele, který přenáší točivý moment pomocí ozubených kol a řetězu dolů do převodovky. Z ní pak přímo vedou poloosy pohánějící přední kola.

Vypadá to krkolomně, ale v reálném světě to funguje velmi dobře. Celá soustava má krásně hladký chod a ani prudké přidání plynu netáhne ve volantu. Ve výsledku s ním nemá moc co cukat, ale pořád má motor dostatek výkonu, aby držel krok s moderní dobou. Vzhledem k dodržování rychlostních limitů nebyl na 140 km dlouhé trase po okreskách patrný zásadní rozdíl ve srovnání se současnými vozy.

Když trochu spěcháte, dá podvozek najevo vyšší rychlost v zatáčce mírným náklonem následovaným decentní nedotáčivostí. Ta se ale dostaví později, než byste čekali. Saab 900 má totiž na svou dobu velice sofistikovanou koncepci náprav poskytující vysoký jízdní komfort a stabilitu při změně směru. Vpředu najdeme po desetiletí zdokonalovaný dvojitý lichoběžníkový závěs, vzadu potom nosník s panhardskou tyčí. Technickou specialitou modelu 900 je, že ramena nesoucí vinuté pružiny doplňují vysoká vahadla směřující dozadu. Okresky zdolává saab jedna báseň!

Na dálnici pak poznáte nutnost pětirychlostní převodovky. Saab je jinak tichý, ale jet celou cestu na dálničním limitu není příjemné. Stačí však zpomalit na 110 km/h a rázem je vše v pořádku.

V závěru dne jsem ještě odvážel manželku s kamarádkou na autobus. Možná to není na fotografiích patrné a tvar kupé docela mate, ale Saab 900 je docela velké auto. Dozadu se dospělý člověk bez problému vejde a kufr je nečekaně prostorný. Dvě tašky na týdenní dovolenou spolkne jako nic. Výhodou modernizace roku 1981 bylo přesunutí rezervy pod podlahu zavazadelníku, kde je místo i na další provozní drobnosti.

Když to zhodnotím, tak Saab 900 je skutečně automobil, který může nadšenec používat většinu roku prakticky každý den. Je z něj skvěle vidět, příjemně se řídí, má velký kufr, a když natrefíte na správnou verzi, nebudete ani první podzimní kilometry „klepat kosu“. V cestě zpátky do minulosti svého známého následovat nebudu, ale je dobré vědět, že kdyby se mi klasické křivky zalíbily více, nebyla by to až taková změna.

Saab 900 Motor čtyřdobý řadový čtyřválec Objem 1985 cm3 Vrtání x zdvih 90x78 mm Kompresní poměr 9,5:1 Výkon 74 kW při 5200/min Točivý moment 162 Nm při 3500/min Převodovka čtyřstupňová manuální Kola a pneu 5.5Jx15 ET40, 185x65 R15 Brzdy kotoučové Rozvor 2517 mm Vnější rozměry 4740 x 1690 x 1425 mm Pohotovostní hmotnost 1200 kg Největší rychlost 165 km/h Normovaná spotřeba 7,2 l/100 km (mimo město) Objem nádrže 58 l Cena nového vozu (1982) 21 850 DM

Autor: Mario Rychtera