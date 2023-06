Ve Francii budou řidiči nově moci usednout za volant bez dohledu zkušeného spolujezdce už od 17 let, dosud byla hranice 18 let. Nařízení začne platit od ledna příštího roku., oznámila premiérka Élisabeth Borneové v rozhovoru se zpravodajským serverem Brut.

Ve Francii existuje několik variant řidičského průkazu na zkoušku, kdy mohou lidé od 15 a v některých případech od 16 let absolvovat autoškolu a pak řídit v doprovodu zkušeného řidiče. Opatření jim má pomoci získat zkušenosti z reálného provozu, než začnou řídit samostatně. Na doprovod jsou kladeny dodatečné nároky jako délka zkušeností a speciální pojištění.

Francouzský systém řidičského průkazu na zkoušku: Výhody a kritika

Snížení hranice má pomoci zejména studentům výučních oborů, uvedla Borneová. Ti už dnes dostávají příspěvek 500 eur na autoškolu, nově budou stejnou částku dostávat i studenti středních odborných škol, upřesnila premiérka podle agentury AFP.

Borneová za svůj krok čelí kritice kvůli tomu, že dopravní nehody jsou nejčastější příčinou úmrtí lidí od 18 do 24 let, uvedla agentura AFP. Premiérka ale slíbila, že bude „velmi bedlivě sledovat“, za jakých podmínek budou nové řidičské průkazy přidělovány.

Věková hranice řízení v Evropě: Kde lze řízení pod dohledem?

Ve většině evropských zemí, včetně České republiky, je možné řídit osobní automobil od 18 let věku, za určitých podmínek lze však někde řídit auto už od 17 let. Možnost řídit vozidlo pod dohledem mentora podle odborníků přispívá k větší bezpečnosti na silnicích. Pod dohledem zkušenějších řidičů umožňují řízení před dosažením osmnácti let například Británie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Irsko či Estonsko.

Řidičský průkaz na zkoušku od 17 let bude jednou z nejvýznamnějších inovací také v české dopravní legislativě. Hlavním cílem bude prevence a umožnění novým řidičům získávat nové zkušenosti od mladšího věku pod dohledem zkušeného bezúhonného řidiče-mentora. Ten může čelit pokutě až 25.000 Kč při porušení povinností. Od 18 let bude moci řidič jezdit sám, ale během prvních dvou let vlastnictví řidičského průkazu bude čelit přísnějším případným trestům.