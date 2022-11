Sběratel superaut Bryan Salamone málem uhořel ve svém růžovém Lamborghini

Rozvodový právník Bryan Salamone patří mezi respektované znalce práva, uznání rozhádané klientely je vidět na obsazení jeho garáže. Zálibu v superautech výstředního typu charakterizovalo virální Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Otevřený supersport znali lidé z celého světa díky nepřehlédnutelnému růžovému zbarvení, které bylo navíc podtrženo zrcadlovými akcenty. Auto se zarylo do podvědomí také prostřednictvím účinkování v různých pořadech na MTV a Netflixu (Cops, Cars & Superstars, The Fastest Car, Free Guy atd.).

Kýčovité Lamborghini symbolizovalo Salamoneho, kterému se lesklý Aventador málem stal osudným. Před pár týdny se vůz se svým majitelem dostali do dramatické situace gradující havárií a vyšlehnutými plameny. Růžová smrtící past málem zabíjela na silnici v New Yorku, odkud byl advokát letecky transportován do nemocnice.

Vousatý bonviván přežil, přestože aktuální stav či následky nehody jsou nejasné. Svědkem události se stal youtuber LambroStevea, Salamoneho prý roztočil náraz cizího vozidla během předjíždění. Souhra špatných náhod způsobila požár, bez okamžitého zásahu náhodných svědků by dým s plameny usmrtily právníka ještě před příjezdem hasičů.

Vzhledem k povaze Aventadoru kolují pochybnosti o zavinění nehody. V tuto chvíli není jasné, zda Salamone porušil předpisy, spekulace o vysoké rychlosti přiživuje účast Bryana na různých milionářských akcích jako Gumball anebo goldRush. Poblíž havárie zrovna projížděla další superauta, což vyvolává kritické domněnky. Naopak podporu hospitalizovaný muž našel v automobilové komunitě na východním pobřeží USA.

Jedinečný Aventador provokoval jen pár měsíců, z linky sjel nedávno. Růžovou karoserii doplňoval stejně dětinský růžovo-stříbrný interiér, jako by nestačil pobuřující jekot 6.5 V12. Excentrický právník miluje pozornost a lesk diamantů, ovšem méně se ví o různých charitativních činnostech.