Scania letos oslaví 30 let na českém trhu. Dodá první elektrické náklaďáky

Švédská značka Scania zaznamenala v roce 2023 celkem 1.351 registrací nových aut. To je o dvě pětiny více než v roce 2022 a nejvíc od posledního předcovidového roku 2019. A nebyly to jen tahače: „Prodáváme klasické silniční tahače, (…) ale i unikátní speciální vozidla pro ta nejspecifičtější použití,“ řekl Zdeněk Petrás, generální ředitel českého zastoupení Scanie.

Nejprodávanějším vozem byl dvounápravový tahač R 460, tedy verze s 13l řadovým šestiválcem o 460 koních (338 kW) a 2.500 newtonmetrech. Verze A4×2NA (normální výška šasi, vzduchové odpružení zadní nápravy) se prodalo 93 ks, verze A4×2EB (extra nízké šasi, vzduchové odpružení obou náprav) se prodalo 86 ks.

K profesionálním i dobrovolným hasičským sborům loni zamířilo celkem 128 scanií. Šlo o cisternové automobilové stříkačky, ale i vozy s žebříky a další speciální kousky. Armádní zelenou obléklo 21 náklaďáků včetně těžkých tahačů pro převoz obrněné techniky a kontejnerových přepravníků poháněných osmiválcovými motory. Armáda také bude nově využívat čtyři autobusy Scania Touring HD11.

Video se připravuje ...

Všechny tyto vozy jezdí na naftu, elektromobily by měly přijít letos. „Evidujeme první objednávky a počítáme s tím, že tato vozidla letos i dodáme. Navážeme tak na elektrický autobus Scania Citywide, který si vloni převzal český zákazník,“ dodává Petrás.