Seat auta ještě nezatratil. Patrně chystá malý levný elektromobil

Když Thomas Schäfer v loňském roce prohlásil, že „budoucnost Seatu je Cupra“, nejednomu fanoušku španělské značky s písmenem S ve znaku přivodil obavy, že od Seatu svět uvidí už jen elektrické koloběžky. Vždyť posledním novým autem, které značka představila, byl model Leon před čtyřmi lety.

Šéf britské divize Seatu a Cupry Marcus Gossen však nyní obavy rozptyluje: „Seat bude mít auto i za pět let,“ uvedl. „Pilně pracujeme na tom, abychom měli tu správnou vstupní bránu pro skupinu Volkswagen, a španělský Seat hraje vedoucí roli,“ dodal.

Tato zpráva přichází jen pár dnů poté, co ředitel technického vývoje Volkswagenu Kai Grünitz světu prozradil, že automobilka pracuje na ještě menším elektromobilu, než bude produkční verze konceptu ID.2all. Malý vůz, který by mohl být nazvaný ID.1, má být duchovním nástupcem modelu up! a cenou do 20 tisíc eur (495 tisíc korun) konkurovat elektrickým supermini jako Dacia Spring či Citroën ë-C3.

Seat tedy patrně bude mít vlastní verzi tohoto malého elektromobilu, který by tak byl nástupcem modelu Mii. Bavíme-li se o vstupní bráně pro skupinu VW, jak řekl Gossen, mohla by být ještě levnější než sesterský volkswagen. Gossen to naznačil: „ID.1 může fungovat jedině skrz sdílení technologií.“

Samozřejmě, ve snaze udržet cenu elektromobilu v rozmezí 400–500 tisíc korun budou Seat i Volkswagen po svých zákaznících vyžadovat řadu kompromisů. Britský web Autocar spekuluje o velmi malé baterii a s tím i krátkém dojezdu či o absenci dotykového displeje. Že auto nepotřebuje vlastní displej, dokazuje Dacia se systémem Media Control, který jako displej využívá smartphone řidiče.