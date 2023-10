Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Design, interiér

Seat Ateca je jednou z nenápadných stálic velice dynamického segmentu kompaktních SUV. Na stránkách Auto.cz byl v testu mnohokrát, původní model před modernizací tu dokonce sloužil dlouhodobě. Poslední testy ateky sahají do března minulého roku, kdy jsme vyzkoušeli tehdy vrcholný zážehový čtyřválec 2.0 TSI se 140 kilowatty a pohonem všech kol a jeho o půl litru menší alternativu v podobě patnáctistovky se 110 kW, jíž aktuálně patří titul nejsilnější zážehové verze v nabídce. Dvoulitr se totiž ze Seatu Ateca odporoučel, zřejmě kvůli emisím a nižším prodejním číslům. A pravděpodobně také kvůli osekávání portfolia pohonných jednotek, které s věkem obvykle přichází.

Možná se nám to totiž nezdá, ale Seat Ateca se představil již 1. března 2016, tedy před více než sedmi a půl lety. Jeho pouť se tudíž pomalu blíží ke konci. Místo druhé generace se však dočká nepřímého nástupce. Jeho pozici částečně zaujme elektrická Cupra Tavascan, která bude vznikat výhradně v Číně. Přesto nelze říci, že by stále pohledný seat v něčem zaostával. A když už náhodou v něčem nestíhá (teď myslím dvouspojku DSG, k níž se ještě dostaneme), je to spíše chyba samotné podstaty té věci.

Černá je pořád in

Do rukou se mi tentokrát dostala vrcholná linie FR Black Edition, která již podle samotného názvu preferuje tmavé tóny. Naštěstí decentně. Spoustě z nás černé disky neimponují, opticky totiž splývají s bočnicemi pneumatik, takže v celku zanikají. To je případ i devatenáctipalcových ráfků Exclusive IV, jejichž vzor pořádně nerozluštíte ani na sluníčku, natož v nadcházejícím podzimním přítmí. V černé jsou vyvedeny také prvky karoserie (třeba kryty vnějších zpětných zrcátek, maska chladiče a střešní ližiny), což s příplatkovým červeným lakem Velvet za 25.500 Kč vypadá moc hezky.

Tmavé odstíny najdeme též v interiéru. Černá jsou totiž standardní sportovní sedadla potažená čalouněním Dinamica s koženými boky a červeným prošíváním. Spolu s černým stropním polstrováním se uvnitř cítíte útulně, byť kabina by jinak určitě snesla trochu veselejších barev. Použité materiály jsou stále na úrovni. Některým pasážím s tvrdými plasty se sice nevyhnete, povrchy, na které saháte nejčastěji, jsou ovšem z měkčených plastů, případně koženky. Pozici si za volantem najdete během okamžiku. Příjemný je fakt, že si ani navzdory koncepci s vyšší světlostí nepřipadáte jako na posedu. Sedadlo lze totiž spustit hezky k podlaze.

Velebme tlačítka

Vzhledem ke konstrukčnímu stáří ateky vás v interiéru naštěstí nečeká dotykové peklo. Ventilaci proto obsluhujete pěkně postaru. Teplotu měníte otočným kolečkem, na synchronizaci dvouzónové klimatizace, směr foukání, automatickou funkci, vnitřní okruh ofuk předního a vyhřívání zadního okna zase máte rozměrná tlačítka, takže vás nečeká žádné zoufalé šátrání kdesi uvnitř multimediálního systému.

Ten má 9,2 palce a ve standardu zvládá i navigaci, ačkoliv její absenci byste stejně vyřešili pomocí bezdrátového spojení svého mobilního telefonu přes Apple CarPlay či Android Auto. Multimédia po celý testovací týden fungovala velmi dobře, jen v rámci Apple CarPlay občas nereagovala na přepnutí do standardního režimu systému. Podařilo se to až opakovaně, což u staršího modelu s méně aktuálním rozhraním lze asi pochopit.