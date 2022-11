Šéf VW slibuje vylepšení infotainmentu, dostane nový software i hardware

Automobilka plánuje napravit chyby poslední generace infotainmentu během nadcházejících dvou let.

Jednou z nejčastěji kritizovaných věcí u nových vozidel značky Volkswagen bývá infotainment, respektive jeho občasné záseky, dlouhé načítání a mnohdy až příliš komplikované ovládání některých funkcí. Ostatně kvůli infotainmentu musela automobilka opozdit premiéru některých modelů a následně je i svolávala.

Thomas Schäfer, který je od letošního léta CEO automobilky Volkswagen, si nicméně všechny problémy dobře uvědomuje a během interview na autosalonu v Los Angeles měl zmínit, že automobilka pracuje na nápravách, které by měly proběhnout během následujících dvou let.

Video se připravuje ...

„Víme, co musíme udělat,“ uvedl v rozhovoru pro britské kolegy z Car Magazine. „Máme zpětnou vazbu od zákazníků, průzkumů a novinářů… Říkají: ‚Víte, že to není dobré. Musíte to zlepšit.‘“ Automobilka si tedy evidentně všimla poměrně časté kritiky vybraných částí systémy či komponent v kabině.

Podle Schäfera nás tak již v průběhu letošní zimy čeká několik vylepšení software, fyzická vylepšení však budou trvat podstatně déle. Na instalaci nových komponent si tak zřejmě počkáme kolem 18 měsíců, jak zmiňují britští kolegové.

„Nový software 3.0 se blíží. Nebudou to posuvníky a hardware, ale software bude velkým krokem kupředu během následujících týdnů. Změny hardware budou následovat začátkem roku 2024,“ citují slova šéfa VW kolegové z Car Magazine.

První změna nás však čeká již během příštího roku, kdy automobilka začne nabízet nový Tiguan, ze kterého zmizí volant s často kritizovanými dotykovými ploškami, místo kterých se vrátí klasická tlačítka.

Automobilka také konečně osvětlí dotykové plošky pod displejem infotainmentu, sloužící k nastavení teploty či hlasitosti. „Jednou z kritických připomínek bylo, že funkce posuvníků nebyly osvětlené, takže jste v noci nevěděli, kde jsou. To už je opraveno a dorazí to příští rok,“ prozradil Schäfer. Nový systém infotainmentu by pak měl nabídnout podstatně vyšší rychlost, více funkcí a také častější vydávání bezdrátových aktualizací, které budou rychleji řešit případné problémy.

Komplikace s infotainmentem a celkově uživatelským rozhraním přitom v automobilce evidentně vyvolaly pořádné pozdvižení. Schäfer měl připustit, že problémy s infotainmentem byly natolik rozsáhlé, že se kvůli nim každý měsíc scházelo představenstvo, které chtělo vidět konkrétní kroky k nápravě. Automobilka se navíc začala ještě víc soustředit na průzkum a testování.

Vedení automobilky si navíc z problémů odneslo pořádné ponaučení a do budoucna se chce zaměřit na zjednodušení a ustálení podob interiéru.

„V uplynulých letech jsme bohužel v autě vytvořili trochu zmatek. Dáte jedno tlačítko sem, druhé tam a tlačítko startéru se posune. Takže se nyní ptáme: ‘Jaká je identita značky? A jaká je identita produktu? Jaké funkce máme vždy nabízet a kde by měly být?‘ A pak to tam udržme a mějme konzistenci napříč modely. Nyní je potřeba udělat trochu práce, ale je to skutečně potřeba udělat,“ měl uvést Schäfer.