Volkswagen se zbavuje dotykového ovládání na volantu

Německý rodák Thomas Schäfer začal pracovat v automobilovém průmyslu před jednatřiceti lety. Podstatnou část kariéry strávil v Daimleru, v roce 2012 přešel do konkurenčního koncernu Volkswagen AG, kde se přes vedení několika obchodních skupin po celém světě dostal do čela Škody a následně Volkswagenu.

Ambiciózní manažer může argumentovat povedenou architekturou prodejních, výrobních a dodavatelských struktur na nových i zaběhlých trzích, vizitkou pracovitosti je plánování či logistika rozvoje mezinárodní produkce osobních i užitkových vozidel. Schäfer pokračuje spanilou jízdu byznysmena a od 1. července 2022 nastoupil do čela Volkswagenu.

Nový předseda představenstva ve Wolfsburgu udržuje vysoké tempo rozvoje svěřené automobilky, ve svém posledním výhledu do budoucna naznačil i velmi praktické uvažování, které by mohlo být zkresleno pohledem ředitele nejvyššího managementu. Schäfer v psaném shrnutí dalšího vývoje VW oznámil návrat k tlačítkovému ovládání na volantu.

Vítané zrušení dotykových ploch naznačuje vnímání kritiky běžných uživatelů, nechtěné ovládání rádia pravděpodobně obtěžovalo i vlivné funkcionáře v čele německé autovýroby. Konzervativní opatření Schäfer okomentoval slovy: „Vylepšujeme naše portfolio i design a vytváříme novou jednoduchost ovládání našich vozidel. Například vracíme tlačítkový volant! To je to, co zákazníci od VW chtějí.“ TEST Volkswagen Golf R Variant – Chtěli ho okořenit zábavou, ale ujela jim ruka

Nepraktické řešení v blízkosti prstů a dlaní začalo komplikovat život řidiče před třemi lety. Ploché podsvícené segmenty integrují stále více uživatelských funkcí, ale většině lidí chybí hmatová odezva k provedení konkrétní operace bez očního zaostření na střed volantu. Stará dobrá tlačítka nebo otočné ovladače jsou lepší volbou nyní potvrzenou z nejvyšších pater Volkswagenu.

Němci následují Hondu, která stejným stylem opouští kapacitní ovládání na volantu. Ani jeden výrobce nepromluvil o návratu osvědčených ovladačů na palubní desku, prostor před řadicí pákou je v rámci moderních trendů rovněž posetý dotykovými ploškami nevzhledně pokrytými otisky prstů.