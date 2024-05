Sen o elektromobilitě se rozpadá: Ford začíná mluvit o přežití spalováků

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Sebevědomý sen o elektromobilitě se automobilkám začíná hroutit před očima. V únoru 2021 se Ford rozhodl oznámit do světa nový obchodní plán, s nímž od roku 2030 chtěl v Evropě prodávat výhradně elektrické modely, ale už teď je zase všechno jinak. Pomalejší přijetí elektromobilů a malý zájem zákazníků, než jaký globální automobilka očekávala, ji nutí k přehodnocení svého původního plánu a novému zamyšlení o spalovacích motorech.

Martin Sander, šéf evropské divize Fordu, se na letošní londýnské konferenci Financial Times Future of the Car Summit rozpovídal o skutečnostech, že spalovací motory mohou v evropských fordech přežít i po roce 2030. Doslova řekl, že pokud automobilka uvidí dostatečně velkou poptávku po nových plug-in hybridních modelech, bude je nabízet. Ty pochopitelně budou disponovat spalovacím motorem, což je v nesouladu s dřívějším plánem.

Na konferenci současně přiznal, že evropská poptávka po elektromobilech je výrazně nižší, než jakou ji Ford původně odhadoval. Značka se přitom v posledních letech sebevědomě připravovala na zcela novou elektrickou éru, kvůli níž postupně ukončuje výrobu v minulosti úspěšných modelů, jako byly Mondeo, EcoSport, Fiesta, S-Max/Galaxy a už teď víme, že v příštím roce skončí i Focus.

Ford se připravuje na zaplnění nově vzniklých děr na trhu novými elektrickými modely, vlastními i vyvinutými ve spolupráci s německým koncernem Volkswagen, ale bude o ně vůbec zájem? To zatím nikdo neví a nejnovější vyjádření šéfa evropské divize značky zatím nebudí velká očekávání. Automobilka navíc musí splňovat novou evropskou normu pro evropská vozidla (nařízení OSN 100.3/ ECE-R 100.3) a tak vyvíjí nové modely na moderní koncernové platformě MEB.

Značka se navíc v Evropě rozhodla vsadit vše na elektromobilitu, kvůli čemuž postupně ruší standardní spalovací modely a doufá, že se elektromobilita uchytí. Jenže teď musí původní plán přehodnotit, jak uvedl sám Martin Sander. Vypadá to tedy, že se se spalovacími motory budeme potkávat ještě dlouho.

Evropská poptávka po elektromobilech totiž zpomaluje a nejsilnější konkurence Fordu si i nadále zachovává modely se spalovacími motory. Hlavní konkurencí Fordu v Evropě přitom jsou velké koncerny Volkswagen Group a Stellantis.