Třiasedmdesátiletý Rick Meggison v Arizoně nastoupil do své Tesly Model Y, zavřel dveře a nic nefungovalo. Nešla otevřít okna, dveře, nefungovaly ani displeje a Meggison byl uvězněn.

Přesněji řečeno, myslel si, že je uvězněn. Příčina v nefunkčních systémech vozu byla ve vybité baterii. Nikoliv ovšem ve vybité trakční baterii, která pohání vůz, šlo o klasický 12V akumulátor, který pohání všechny elektronické systémy stejně jako v konvenčním autě. „Celé auto bylo prostě mrtvé,“ říká Meggison.

Tesla Model Y má stejně jako řada dalších moderních vozů elektronické kliky, tedy že standardní klika – v tomto případě tlačítko na madle –neotevírá dveře přímo mechanicky, nýbrž aktivuje servomotorek, který dveře odjistí. K tomu je samozřejmě třeba energie ve 12V akumulátoru.

Všechna auta s takto řešenými klikami mají ovšem i táhlo, které dveře odjistí mechanicky, právě pro nouzové případy, jako je tento. Většinou bývají umístěny někde na dveřích či v jejich blízkosti, z designových důvodů ale nebývají na první pohled viditelné.

V případě Tesly Model Y to je malá páčka před tlačítky k ovládání oken. Není označená, ale uživatelský manuál její funkci jasně popisuje. Meggison tedy měl celých dvacet minut, které v autě strávil s pocity bezmoci, únikovou cestu na dosah. Dveře se však nakonec podařilo otevřít jinak – Meggison zavolal své sestře, které se nějak podařilo otevřít dveře skrz aplikaci ve smartphonu.

„V podstatě řídíte počítač a všichni víme, co se děje počítačům,“ komentuje svůj vůz Meggison. To ovšem není případ jen Tesly, auta ostatních značek, a nejen elektrická, se dnes dají považovat za počítače na kolech kvůli ohromnému množství elektroniky na jejich palubách.

Video se připravuje ...

Zpravodajský web ABC7 uvádí, že Meggisonův případ není jediný. Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA, National Highway Traffic Safety Administration) eviduje řadu případů, kdy řidič tesly nevěděl, jak se dostat v případě výpadku 12V napájení z auta či do něj. Vždy to je přitom možné mechanickou cestou.

Problém tedy ve skutečnosti není s auty samotnými, nýbrž s jejich uživateli, kteří prostě svá auta neznají a neví co dělat v případě nestandardní situace. Nyní je však alespoň o jednoho nevědomého uživatele méně, neb technici Meggisonovi poté, co vyměnili 12V akumulátor v jeho tesle, vysvětlili, jak se v případě nouze z auta dostat ven.

Konečně, jak je možné, že se 12V akumulátor vybije, když má elektromobil v trakční baterii „šťávy“ dost? Teoreticky by to možné být nemělo, neboť elektrická auta 12V akumulátor udržují na optimálním stavu nabití energií z trakční baterie. Akumulátor nicméně stárne mnohem rychleji než zbytek auta a je možné, že ten v Meggisonově voze prostě byl příliš daleko za hranicí své životnosti, takže selhal.

Meggison uvedl, že mu vůz odeslal zprávu do mobilu, že je třeba akumulátor vyměnit, ovšem že se tak stalo až poté, co se zcela vybil. Zpráva by podle něj měla přijít dříve, než začne hrozit nějaký problém. Stejně tak by podle něj automobilka měla jasněji uvádět, jak se z auta dostat, když 12V napájení selže.