Ostré chování některých elektromobilů poté, co prudce sešlápnete plyn, je podle Hondy problematická vlastnost, která může přivodit kinetózu. Pracují tedy na systému, který zrychlování uhladí bez ztráty dynamiky. Je ovšem otázkou, zda to její relativně slabé elektromobily opravdu potřebují.

Jednou ze schopností elektrických aut je schopnost okamžitého a prudkého zrychlení, zejména z klidu či v nízkých rychlostech. Pro někoho to je výhoda, pro jiného naopak důvod, proč je mu při jízdě elektrickým autem nevolno.

Řešení samozřejmě existuje ve formě omezení dodávky síly na straně auta či jemné práci s plynovým pedálem, ovšem to může znamenat, že zrychlení nebude tak působivé. Inženýři Hondy se tedy pustili do zkoumání, jak zkombinovat rychlost s jemností, aby hrozbu kinetózy – tak se jmenuje nevolnost při jízdě autem či jiným dopravním prostředkem – umenšili.

„Problém s kinetózou pramení z toho, že se auto pohybuje způsobem, který člověk neočekává,“ řekl technický konzultant Hondy Kotaro Jamamoto britskému magazínu Car. „Jakýkoliv pohyb bude mít za následek, že mozek dostane impuls, že se něco děje. To je moment, kdy se mohou dostavit problémy,“ dodal.

Elektromotory mají vysoký točivý moment v nízkých otáčkách a právě z toho pramení ona schopnost velmi prudké akcelerace, mnohem prudší, než by zvládlo auto se spalovacím motorem o podobném výkonu a točivém momentu – alespoň ve většině případů. „Pokud toto neuděláte hladším, přichází nevolnost,“ vysvětluje dále Jamamoto.

„Sledujeme tři parametry – polohu plynového pedálu, rychlost změny jeho polohy a rychlost vozidla. Umění je v tom, snížit riziko kinetózy a zároveň zachovat dynamiku jízdy,“ říká. Jak konkrétně však má být zachována dynamika, když akcelerace není tak prudká, neprozradil. Podle magazínu se však v Hondě e:Ny1, která už má první verzi systému, kinetóza nedostavila, může to však být i tím, že vůz nabízí „jen“ 204 koní a zrychlení na stovku trvá nijak závratných 7,6 sekundy.

Ať je to jakkoliv, v podstatě tento systém připodobňuje chování elektromobilů konvenčním autům – a s tím Honda není první. Například automobilka Mazda vyvíjela model MX-30 s ohledem na to, aby jízdní zážitky byly co nejblíž těm v autě s nepřeplňovaným zážehovým motorem, a také vozy koncernu VW na platformě MEB zrychlují hladce i s plynem na podlaze.