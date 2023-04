Shelby představuje svůj prví elektromobil, stokusová limitka dorazí pouze do Evropy

Společnost Shelby je celosvětově známá především svými úpravami vozů Ford Mustang a pick-upů F-150, nyní se však pustila do dalšího modelu z produkce modrého oválu. Nevadská společnost totiž představila svůj vůbec první upravený elektromobil, jehož základem se stalo (nepřekvapivě) elektrické SUV Ford Mustang Mach-E GT.

Novinka je navíc zajímavá také tím, že se nebude objevovat v amerických ulicích. Vůz je přinejmenším prozatím určený pouze pro zákazníky na starém kontinentu. I zde však bude vzácnost Shelby Mustang Mach-E potkat. Produkce totiž bude omezena pouze na 100 kusů, čímž společnost oslavuje sté narozeniny svého zakladatele.

Budoucí majitelé se přitom mohou těšit na nižší hmotnost, které úpravce dosáhl instalací řady karbonových dílů. Bavíme se třeba o karbonové kapotě, masce, prazích, krytech zrcátek nebo funkčním předním splitteru.

Jako správný Shelby má i upravený Mustang Mach-E závodní pruhy a stylové polepy na bocích, včetně nápisu Shelby. V podbězích pak vidíme nová kola, přičemž každé by mělo být o cca 1,8 kilogramu lehčí. Navzdory evidentnímu důrazu na snižování hmotnosti však úpravce nespecifikoval, o kolik vlastně Shelby Mach-E proti základnímu modelu zhubnul.

Jediné technické úpravy se vztahují k podvozku, který by měl být o více než 1 palec (cca 2,5 cm) nižší, přesné číslo ale opět nezaznělo. Výkon tedy zůstává sériový 487 koní a 860 Nm točivého momentu. Společnost Borla však vytvořila nový zvuk připomínající digitální V8, který vychází ze zvuku Shelby GT500. Zvuk z reproduktorů by se měl měnit v závislosti na rychlosti i otáčkách a údajně by měl simulovat i řazení.

Shelby Mustang Mach-E si mohou zákazníci objednávat přes stránky Shelby Europe, kde je zveřejněna i oficiální cena 24.900 eur, což je des zhruba585.000 Kč. Bavíme se přitom o ceně jen za úpravu, která nezahrnuje samotný vůz. Mach-E GT přitom dnes v Česku startuje od ceny 1.953.900 Kč.