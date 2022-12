TEST Ford Mustang Mach-E AWD GT - Rychlý je mimořádně, ale co dál?

Snad každý, kdo se alespoň trochu orientuje ve světě aut, si Ford Mustang představuje jako sportovně laděný stroj s jedním párem dveří, který je ideálně vybaven velkým burácejícím osmiválcem. Americká automobilka však v roce 2019 ikonické jméno vybrala, podle některých přímo zneužila, pro nový elektrický pětidveřový crossover. A přidala přídomek Mach-E, připomínající označení Mach 1, které si také spojujeme s tím „pravým“ Mustangem.

Ale nezůstalo jen u jména. Designérský tým dostal za úkol na novinku naroubovat prvky, které „Stang“ připomenou. Auto tedy dostalo úzké přední světlomety, zajímavou masku, protáhlou a zvlněnou přední kapotu, svalnaté blatníky a zadní lampy s charakteristickým světelným podpisem. Zajímavé také je, že na voze nenajdete viditelné logo Fordu.

Vrcholné provedení GT ještě navíc nabízí leskle černé spodní části dveří, nárazníků, prahy a zpětná zrcátka, lemy blatníků lakované v barvě karoserie, odlišně tvarovaný přední nárazník s unikátní přední maskou, emblémy GT a červeně lakované brzdové třmeny Brembo. GT jezdí na 20palcových kolech obutých do pneumatik o rozměru 245/45. A sportovnějšího postoje se snaží dosáhnout i pomoci menší světlé výšky – 130 mm. U ostatních verzí dosahuje 147 mm.

Mezi zvláštnosti elektrického crossoveru patří absence klik, dveře se otevírají stiskem tlačítka. V případě předních mají cestující k dispozici drobná madla v podobě jakýchsi křidélek, vzadu se musí vzít za sloupek dveří. K přístupu do interiéru můžete použít číselný kód, který si předem nastavíte a pak pokaždé vyťukáte na osvětlená čísla na B-sloupcích. Obejdete se pak zcela bez klíče.

Velký displej, velké trápení?

V interiéru na první pohled zaujme obrovská a na výšku orientovaná obrazovka umístěna na prostředku minimalisticky „postavené“ palubní desky. Dotykový displej má 15,5palcovou úhlopříčku a ovládá se přes něj drtivá většina funkcí, včetně přepínání jízdních režimů a teplotního komfortu. Velký monitor je také jediným místem, na němž můžete studovat spotřebu. Kromě kontrolní obrazovky totiž elektrický Ford nabízí už jen podstatně menší přístrojový panel ukazující poměrně skromné množství informací. V praxi to ale ničemu nevadí, ukazatel je alespoň přehledný.

Ford Mustang Mach-E AWD GT

Ale zpět k hlavnímu displeji a ovládání: nejprve mě potěšilo, že výrobce teplotnímu komfortu napevno vyhradil celou spodní část dotykové obrazovky. Bohužel to však neznamená, že si vystačíte s jednoduchými ťukanci. Pokud si například budete chtít upravit teplotu, kliknete na příslušnou ikonu a následně se zobrazí lišta, na níž si požadované stupně nastavíte. Normální otočný ovladač by byl mnohem lepší. Část pro teplotní komfort je bohužel poměrně nízko, takže budete muset sklápět zrak, navíc není o co si opřít ruku.

Zajímavé však je, že jeden mechanický otočný ovladač v Machu-E najdeme, integrovaný je do spodní části velkého displeje a slouží k regulaci hlasitosti médií. Kdybych si ale mohl vybrat, raději bych dva otočné prvky pro klimatizaci, hlasitost lze totiž regulovat i fyzickými ovladači na volantu.

Samotný infotainment Sync 4A není špatný, pracuje svižně, je přehledný a logicky strukturovaný. Navíc dobře využívá obrovskou zobrazovací plochu displeje – a do větších ikon je snadnější trefit se prstem.

Minimalisticky pojatý interiér dále potěší prostorností, řadou různých přihrádek a míst, kam si můžete odložit větší či menší drobnosti, bohatou výbavou, zpracováním i výběrem materiálů. Velice slušná jsou sedadla, která poskytují příjemnou kombinaci pohodlí a opory těla. Sedí se ale až moc vysoko a vzpřímeně – skoro jako na židli.

Ve Fordu si dali záležet také na detailech, které sice nejsou důležité a nemají vliv na funkci, zato mají podtrhnout charakter „elektrického Mustangu“. Například pod ukazatelem aktuální rychlosti najdeme nápis Ground Speed, tedy pozemní rychlost, což je odkaz na svět letectví a na slavnou americkou stíhačku North American P-51 Mustang. Jízdní režimy zase dostaly jména Whisper, Active a Untamed, tedy šepot, aktivní a nespoutaný. V tomto případě se výrobce inspiroval ve světě koní – mustang je volně žijícím severoamerickým plemenem.

Výhled z vozu směrem vpřed je působivý díky pohledu přes hezky tvarovanou kapotu, směrem dozadu ho omezuje menší okno svažující se střechy. Uměl bych si představit i větší boční zpětná zrcátka. A když jsem před chvíli psal o bohaté výbavě, musím zmínit, že Ford pro Mach-E nenabízí průhledový displej. Mně osobně jeho absence nevadí, ale umím si představit, že se najdou potenciální zákazníci, jimž head-up displej chybět bude. Výtku mám ještě k umístění kamer, zvlášť té zadní – snadno se umaže, takže při couvání podle ušmudlaného obrazu často jen tušíte, co přesně je za vámi. Hodí se mít po ruce třeba papírové kapesníky, abyste mohli kameru v horším počasí pravidelně otírat.

Zavazadlový prostor má objem 402 litrů, po sklopení zadních opěradel, dělených v poměru 60:40, auto pobere až 1420 litrů. Potěší prostor pro povinnou výbavu a různé drobnosti pod podlahou, chyběly mi ale háčky na tašky nebo větší „kapsy“ po stranách. Praktický je úložný prostor pod přední kapotou, ideální pro odložení nabíjecích kabelů.

Zrychluje parádně

O pohon vrcholné verze GT se starají dva synchronní elektromotory s permanentními magnety - každý z nich má na starost jednu nápravu - poskytující maximální systémový výkon 358 kW (487 koní) a nejvyšší točivý moment 860 Nm. Přestože Mach-E AWD GT váží více než 2,4 tuny, dokáže akcelerovat z nuly na sto za 4,4 sekundy. Ford pro zrychlení na 100 km/h uvádí ještě hodnotu 3,8 sekundy, která ale platí pro letmý start. Auto při něm nezačíná z „úplného klidu“.

Bateriový crossover každopádně ve všech režimech zrychluje parádně. Dojem ještě podtrhuje typický elektromobilní projev, kdy po dupnutí na plynový pedál elektromotory okamžitě zatáhnou a z práce je pak už nic nevyruší – neřeší totiž ideální otáčky a do akcelerace nezasahuje řazení. Ve sportovním nastavení je zrychlení až brutální, a to nejen z místa, ale třeba i při předjíždění.

Jak to u výkonných elektrických vozů bývá, maximální výkon sice nemáte k dispozici vždy, záleží na mnoha okolnostech, tohle auto ale bude hodně rychlé skoro vždycky. Já jsem si významného poklesu při běžném používání všiml jen jednou, a to v situaci, kdy jsem potřeboval předjet jednoho loudu a měl baterii na nějakých 20 procentech. Tehdy se po zašlápnutí akcelerátoru nedostavil mohutný kopanec, auto zrychlovalo výrazně uvolněněji. Přesto stále pohotově.

Ford Mustang Mach-E AWD GT

Elektromotory energii čerpají z baterie s využitelnou kapacitou 91 kWh, jež podle Fordu stačí k dojezdu až 490 kilometrů. Vůz zvládne až 150kW nabíjení, za ideálních podmínek se akumulátor dokáže dobít z 10 na 80 procent za 45 minut.

Já jsem Mach-E AWD GT nechal u 150kW stojanu stát 25 minut, za tu dobu nabíječka do baterie vyslala jen 20,42 kWh. Odjížděl jsem s 71procentním nabitím. U rozšířenější 50kW stanice pak trvalo doplnění zhruba 70 kWh jednu hodinu a 42 minut. Nabíječku jsem opouštěl s 93 procenty.

A spotřeba? Po Praze 28 kWh/100 km, na dálnici 33 kWh/100 km a mimo velká města a dálnice 24 kWh/100 km. Dlouhodobý průměr činil 29 kWh/100 km. Upozorňuji, že jsem Mach-E GT testoval v době, kdy i přes den občas mrzlo.

Umí i pobavit?

Vrcholné provedení Machu-E dostalo specifický podvozek, který je o 10 mm nižší než u ostatních verzí, hlavně však jako jediný využívá adaptivní odpružení MagneRide. Tlumiče s elektromagneticky řízeným nastavením tuhosti dovedou až tisíckrát během jediné sekundy měnit charakteristiku pružení a fungují vcelku sympaticky.

Těžký bateriový crossover na 20palcových kolech obutých do zimních pneumatik o rozměru 245/45 se většinou projevuje poměrně komfortně, menší nerovnosti nebo nekvalitní povrch žehlí slušně. Od kol navíc do interiéru nepronikají rušivé zvuky. S hlubšími výmoly nebo sériemi děr si však podvozek už tak dobře neporadí, někdy se bohužel nechá trochu rozhodit a do kabiny pak pronikají zřetelné otřesy. Musím ale dodat, že ve srovnání s běžným Machem-E, kterým jezdím aktuálně, je GT v oblasti jízdního pohodlí a schopnosti vypořádat se s nerovnostmi zcela jinde – samozřejmě v pozitivním slova smyslu.

Na zakroucených silnicích pak Mach-E GT sice těží z uložení těžkého akumulátoru v podlaze mezi nápravami, které má přínos pro rozložení hmotnosti, ani tato skutečnost ho však nezbavuje jisté těžkopádnosti. Není divu, opakuji, že „elektrický Mustang“ představuje 2,4 tuny vážící crossover. Má tedy zřetelné a poměrně snadno dosažitelné limity. A ve spojení s ostrým nástupem výkonných elektromotorů představuje auto, které vyžaduje specifický přístup.

Pokud pojedete svižně, ale rozumně, bude vám GT připadat vcelku obratné, když však přitlačíte, dostaví se pocit, že ho do oblouku musíte nepřirozeně nutit, nestočí se vyloženě ochotně. A když budete v další fázi necitlivě zacházet s plynem, může vás překvapit, jak zvláštně se auto pod náporem síly z obou elektromotorů vrtí. Jízda je pak taková neplynulá.

Jako řešení se nabízí přepnutí do sportovního režimu, v němž elektrický pohon všech kol výrazně upřednostňuje zadní nápravu, a vypnutí stabilizace. V tomto setupu se Mach-E GT projevuje jednoznačně nejobratněji a změny směru zvládá nejplynuleji. Občas s takto nastaveným autem můžete mít dost práce, pod plynem se totiž vcelku snadno utrhne do přetáčivého smyku, což ve spojení s už několikrát zmíněnou hmotností smrdí průs... průšvihem. Ford navíc vůz nevybavil zrovna citlivým řízením. Když ale víte, co děláte, může vás přetáčivý a elektricky ostrý projev bavit, zvlášť na mokru nebo sněhu.

Za zmínku stojí ještě brzdy. GT dostalo výkonnější Bremba, která sice brzdí výborně, ale dávkování účinku bylo minimálně v testovaném autě příšerné, tak trochu ve stylu „nic-všechno“. Brzdy proto působí nepříjemně kousavě.

A jednu výtku bych Fordu poslal ještě v souvislosti s rekuperačním brzděním: v autě mi chyběla pádla pro jeho snadnou regulaci.

Video se připravuje ...

Závěr

Že elektrický crossover s označením Mustang nemůže jezdit stejně jako nízké kupé s velkým spalovacím motorem a stejným jménem, je snad každému jasné. Pokud se však na kontroverzní pojmenování vykašleme, zjistíme, že se Fordu povedlo postavit vcelku zajímavý elektromobil.

Mach-E GT potěší prostorným interiérem, slušným komfortem, tichem na palubě i nadbytkem výkonu. Jde prostě o příjemné bateriové auto pro každý den. Pokud sháníte silný elektromobil, určitě si ho vyzkoušejte.

Ford Mustang Mach-E AWD GT

Pokud však v Machu-E GT budete hledat sportovní charakter, možná budete zklamáni. Jasně, rychlý je brutálně, ale v zatáčkách už to tak slavné není. Navíc – pokud budete chtít vytěžit co nejvíc z jeho potenciálu, musíte opravdu vědět, co dělate. Tahle věc dokáže být občas trochu mrcha.

A cena? Ford Mustang Mach-E GT startuje na částce 2.119.900 Kč.

Plusy

Mimořádná síla elektrického pohonu

Slušné jízdní vlastnosti

Bohatá výbava

Prostorný interiér

Zajímavý design

Minusy

Těžkopádnost v některých situacích

Spotřeba na dálnici

Ovládání většiny funkcí přes displej

Horší výhled vzad

Pozice za volantem

Dávkování brzd