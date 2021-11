Shelby slibuje něco speciálního, novinku představí v polovině prosince

Společnost Shelby American se na svých sociálních sítích pochlubila snímkem zaplachtovaného Fordu Mustang, ke kterému přidala jednoduchý vzkaz: „15. prosince 2021… bude představeno něco speciálního…“. Nic bližšího společnost nezveřejnila, nabízí se ale hned několik zajímavých možností.

Fanouškovská základna začala v příspěvku na facebooku okamžitě spekulovat o upravené verzi modelu Mustang, který je ostatně na snímku ukryt pod plachtou. Úpravce z Las Vegas by přitom v současné době mohl nabídnout hned několik zajímavých specialit odvozených od Mustangu i Shelby Mustangu.

Sluší se totiž připomenout, že výrobu modelu Shelby GT500 a dnes již nevyráběného Shelby GT350 zajišťovala samotná automobilka Ford a modely pouze dostávaly znaky Shelby. Nyní by se však úpravce z Las Vegas mohl opět ve velkém vrátit do hry.

Po ukončení výroby modelu GT350 automobilkou Ford by mohla společnost Shelby American nabídnout vlastní podání modelu GT350 – s největší pravděpodobností by se základem mohl stát Mustang Mach 1, který by ale dostal upravený motor a vyladěný podvozek.

Zajímavých odvozenin by se ale mohl dočkat i nyní vlajkový model Shelby GT500. Společnost totiž v minulosti uvedla na trh například model GT00KR (King of the Road), který se od standardní pětistovky lišil ještě vyšším výkonem a upraveným podvozkem. Vůz se přitom stal také novým KITTem v pokusu obnovit starý seriál Knight Rider.

Ve hře by však mohla být také úprava navazující na modely GT500 Super Snake nebo Shelby S1000. Fanoušci pak na facebooku připomínají také letošní 57. výročí modelu 427 Cobra, které by úpravce mohl chtít oslavit například stvořením limitované edice podobně vyšperkovaného Mustangu.

Možností je ale daleko víc a vlastně se ani nemusí týkat modelu Mustang, který může být jen snahou společnosti odvést pozornost. Podle některých spekulací by se společnost Shelby mohla pustit například do úprav modelu Bronco, ve hře však může být i oznámení organizačních změn uvnitř společnosti. Jak ostatně připomněl web Motor1, právě 15. prosince 2009 se totiž po právních a vlastnických peripetiích stala ze společnosti Shelby Automobiles společnost Shelby American.

Zatím nám tedy nezbývá než čekat, co nám Shelby v polovině příštího měsíce naservíruje. Možná se ale do té doby dočkáme alespoň pár dalších ukázek, případně nějakého zajímavého úniku materiálů.