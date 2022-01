Shořel velmi vzácný Ford Shogun, ze sedmi kusů zbývá už jen šest

Hasiči v USA posledních několik let opakovaně nasazují veškeré prostředky do likvidace ničivých požárů. Ohnivé inferno zažívají různorodé regiony, loni v létě nastupovali hasiči do ostré akce hned ve 14 státech zároveň. Nepříznivý rok plný drastického sucha zakončila evakuace desetitisíců obyvatel Colorada, které v posledních dnech letopočtu 2021 dohnal příkaz k opuštění domovů.

Povinné vysídlení zavinilo rychlé šíření dalšího z řady amerických požárů likvidujících veškerou existenci. Oranžové peklo pohltilo nejméně 600 budov, ovšem přesný rozsah škod už nebude asi nikdy přesně vyčíslen. V hromadu popela se proměnil i výjimečný Ford známý znalcům pod označením Shogun. Existovalo pouze sedm kusů, už jich je jen šest.

Hasiči nestíhali efektivně hasit vlivem extrémního šíření coloradského požáru, plameny sužovaly stále větší plochu vlivem nepříznivých poryvů větru o rychlosti až 177 km/h. Integrované záchranné složky sotva zvládaly minimalizovat oběti na životech, proto nebyl prostor vysvobodit materiální artefakty vysokých hodnot. Účet zničených pokladů podstatně navýšil shořelý Shogun, který paradoxně parkoval v garáži za účelem co nejdelšího zachování výstavního stavu.

Záchranáři sotva zabezpečili přežití majitele, na auto prostě nebyl čas. Mezi černými obvodovými zdmi zůstala kopa popela, který pokryl zkroucenou kostru kompaktního sběratelského hatchbacku. Sklolaminátové díly se vypařily stejně jako čalouněné prvky interiéru, skla popraskala a nebýt nehořlavých komponentů, po autě by nezbylo vůbec nic. Šance na opravu vraku je nulová, roztavené torzo se zapíše do nekonečné statistiky škod, než zamíří rovnou do šrotu.

Automobilismus přijde o speciálně upravený Ford Festiva přestavěný na přelomu 80. a 90. let v počtu pouhých sedmi exemplářů. Brutální změny iniciovali Chuck Beck a Rick Titus, nebáli se skloubit výkonný motor uprostřed a pohon zadních kol. Nekompromisní Shogun hostil agregát Ford SHO DOHC V6 namontovaný místo zadních sedadel. Třílitrový atmosférický šestiválec navržený japonskými inženýry točil až 7000 ot./min při maximu výkonu 164 kW (223 koní) a 271 Nm. Perličkou byl pětistupňový manuál, a hlavně hmotnost pod jednu tunu s rozložením hmotnosti 57 % vzadu a 43 % vepředu.

Sprint 0–97 km/h trval méně než pět sekund a nejvyšší dosažitelná rychlost činila 233 km/h, těžký rozjezd bez prokluzu zadních kol mohl v ideálním případě vyústit v projetí čtvrtmílového úseku za 13,62 sekundy s cílovým tempem 167 km/h. Při rozvoru okolo 2,3 metru auto budí úsměvné reakce, ale široké rozkročení právem eliminuje pochybné poznámky.

Základní výbavu činila sportovní sedadla Recaro, volant Momo, klimatizace anebo kazetové rádio. Cena začínala od 42.000 USD v roce 1989, což je v přepočtu na dnešní peníze zhruba dvakrát tolik, tedy asi 1,8 milionu Kč.

Některé ze sedmi nasupených Fordů se objevily na obálkách časopisů Road and Track, Autoweek a Turbo and High-Tech Performance. Prosincová kremace krásně udržovaného kusu zůstane nenahraditelnou ztrátou také proto, že magazín Car and Driver zahrnul Shogun mezi 10 svých nejlepších aut.