Simply the Best aneb Mamut po Tině Turner je k mání

Mercedes-Benz S tradičně patří mezi vůbec nejlepší auta, která si můžete koupit. O třetí generaci W140, jíž se pro svou robustnost přezdívá mamut, to platí dvojnásob. I více než třicet let od představení dokáže okouzlit skvělým odhlučněním a opravdu velmi poctivým zpracováním, které ještě neznalo fráze typu optimalizace výrobních nákladů. Také proto si nejen mezi příznivci třícípé hvězdy udržuje doslova kultovní status. Z investičního hlediska sice nepatří k největším hvězdám, díky vysoké míře komfortu a moderní konstrukci může bez problémů sloužit jako každodenní přibližovadlo, což se o naprosté většině veteránů říci nedá. Natrefit na zachovalý kus je u luxusních německých sedanů ovšem velmi obtížné. Existují však výjimky.

Jednou z nich je zachovalý černý elegán, kterého najdete v nabídkovém katalogu aukční síně RM Sotheby's v Mnichově. Na rozdíl od výjimečného Ferrari 250 GTO s odhadovanou cenou okolo 60.000.000 dolarů (zhruba 1,4 miliardy korun) se vlastně jedná o lacinou záležitost. Šestiválcový sedan S 320 z roku 1995 vás totiž může vyjít na 40 až 60 tisíc eur, tedy asi 980 až 1,47 milionu korun. To je sice vyšší částka než je u řady W140 obvyklé, v tomhle případě ovšem na hodnotě vozu přidává jeho historie.

Tenhle konkrétní exemplář totiž kdysi vlastnila Tina Turner (1936-2023), která jej používala po svém přesunu ze Spojených států do Švýcarska, kde strávila podstatnou část svého života a dokonce i získala tamní občanství. Německý sedan téhle královně rocku sloužil až do poloviny nultých let 21. století, poté zamířil do německého skladu, kde několik let odpočíval. Díky tomu je Mercedes-Benz S ve velmi dobrém stavu, byť o úplnou „leštěnku“ se nejedná.

Tina Turner byla svou láskou k automobilům známá. Vášeň pro čtyři kola (hlavně ta rychlá) v ní probudil Jaguar XJ6. Po obrovském úspěchu alba Private Dancer z roku 1984 si například pořídila monstrózní off-road Lamborghini LM002 s motorem z hranatého supersportu Countach, přičemž v garáži jí parkoval také Jaguar E-Type.