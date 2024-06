Skladové seaty a cupry za výhodné ceny: Leon 1.0 TSI už za méně než 6 tisíc korun

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Seat Leon se před měsícem představil ve zmodernizované podobě, která není po stránce designu tak výrazná jako u sesterské Cupry Leon. Exteriér kompaktního seatu vypadá prakticky totožně, změnila se především multimédia a skladba motorů. Z nabídky vypadl základní tříválec 1.0 TSI s 81 kilowatty, který nahrazuje čtyřválcová patnáctistovka s 85 kilowatty. Pokud vám ovšem starší provedení s litrovým motorem nevadí, můžete výrazně ušetřit.

Tuzemské zastoupení si totiž pro své skladové modely připravilo zvýhodněnou akci. Leon 1.0 TSI (81 kW) ve výbavě Style s bohatou sériovou výbavou včetně pětileté záruky v rámci operativního leasingu pořídíte za 5686 Kč. Kombi s přídomkem ST vyjde na stále příjemných 5928 korun za měsíc.

Za subkompaktní crossover Seat Arona, který stojí na totožném základu jako Škoda Kamiq či Volkswagen T-Cross, s motorem 1.0 TSI se 70 kilowatty dáte paradoxně o několik korun více než za pětidveřový kompaktní leon. Měsíčně přesto vyjde na stále příjemných 5807 Kč. Seat Ibiza Stye s totožným motorem vás vyjde na 6775 korun měsíčně.

Video se připravuje ...

V nabídce je také SUV Seat Ateca 1.0 TSI s 81 kilowatty, který v rámci linie Style měsíčně stojí 7259 Kč. Kdo potřebuje velký rodinný vůz, může sáhnout po modelu Tarraco Style se čtyřválcovou patnáctistovkou se 110 kilowatty s cenou 11.615 korun.

V případě Cupry máte také k dispozici celé aktuální portfolio. Bestseller v podobě crossoveru Formentor s motorem 1.5 TSI/110 kW začíná na měsíční splátce 8106 Kč. Výše zmíněný leon před modernizací můžete mít taktéž v obou karosářských variantách. Hatchback startuje na 7985 korunách, kombi Sportstourer je za 8227 Kč.

Výkonné SUV Cupra Ateca s motorem 2.0 TSI s 221 kilowatty stojí 18.270 Kč měsíčně, pokud ovšem holdujete elektromobilům, můžete sáhnout po hatchbacku Born s dojezdem až 552 kilometrů za 16.818 korun.

Video se připravuje ...

Měsíční splátka v rámci operativního leasingu od Seat Financial Services a Volkswagen Financial Services zahrnuje kompletní pojištění i servisní služby. Uvedené částky vycházejí z doby pronájmu 48 měsíců a 10.000 ujetých kilometrů ročně. Do leasingové splátky je započten také záruční a pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla a povinné ručení i havarijní pojištění s 5% spoluúčastí a uznáním bonusů za bezeškodný průběh z dosavadních pojištění. Po uplynutí smlouvy si zákazník může svůj stávající vůz odkoupit, nebo vyměnit za nový.