Škoda Auto zvýšila za tři čtvrtletí výrobu meziročně o 14,6 % na 777.500 vozů

Automobilka Škoda Auto zvýšila za tři čtvrtletí celosvětově výrobu meziročně o 14,6 procenta na 777.500 vozů. Investice bez nákladů na vývoj klesly o 16,9 procenta na 503 milionů eur, tedy téměř 12,4 miliardy korun. Vyplývá to z tiskové zprávy společnosti.

Mateřský Volkswagen již ve čtvrtek informoval, že Škoda od ledna do konce září zvýšila provozní zisk o 47 procent na 1,26 miliardy eur (asi 31 miliard korun). K růstu přispěly zejména zvýšené prodeje elektrického modelu Enyaq. Celkové tržby stouply o 29,5 procenta na 19,659 miliardy eur (zhruba 485 miliard korun). Rentabilita tržeb se zvýšila o 0,8 procentního bodu na 6,4 procenta.

"Tento výsledek je stále ovlivněn ukončením aktivit společnosti Škoda Auto v Rusku. Investicemi ve výši přes 500 milionů eur do hmotných aktiv, například do aktualizace IT infrastruktury, jsme položili pevný základ pro rozvoj našeho portfolia s pokročilou digitalizací," uvedl člen představenstva pro oblast financí Holger Peters.

"Vedle toho jsme investovali do rozšíření nabídky elektromobilů, abychom naplnili potřeby zákazníků a ještě více zintenzivnili naše úsilí v oblasti udržitelného rozvoje. Očekáváme ale, že zbývající měsíce budou náročné, a pokud má být rok 2023 celkově úspěšný, musíme zachovat stávající tempo a úsilí," dodal.

Za celý rok společnost očekává, že na hospodaření bude mít negativní dopad omezení dostupnosti dílů od dodavatele ve Slovinsku, kterého zasáhly záplavy.

Celkem dodala automobilka zákazníkům po celém světě 642.200 vozů, což je o 17,9 procenta více, než ve stejném období loni. "Zvláště silně vzrostla poptávka po rodině vozů Enyaq, a to o 47,6 procenta oproti stejnému období loni. Nejprodávanější model Octavia dosáhl růstu o 35,8 procenta na 145.000 vozů. Prodejní čísla modelů Kodiaq a Superb rovněž stoupla a nové generace obou těchto modelů budou další úspěšnou kapitolou jejich historie," uvedl člen představenstva pro marketing a prodej Martin Jahn.

Škoda v současnosti nabízí zákazníkům 11 modelových řad osobních automobilů - Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq, Enyaq, Enyaq Coupé, Slavia a Kushaq. Jako značka koncernu Volkswagen samostatně vyvíjí a vyrábí pro další značky koncernu komponenty jako bateriové systémy pro platformu MEB, motory a převodovky.

Automobilka provozuje tři výrobní závody v České republice; má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále také na Ukrajině ve spolupráci s lokálním partnerem. Automobilka nedávno vstoupila na trh ve Vietnamu a hodlá vstoupit i do dalších zemí regionu ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie).