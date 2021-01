Škoda chce do budoucna prodávat tolik ojetin jako nových aut

Značka Škoda loni na českém trhu prodala 53.620 ojetých automobilů a registrovala 74.786 nových aut. Do budoucna by ale tento podíl mohl být vyrovnaný.

Škoda Auto se jakožto automobilka logicky zabývá primárně prodejem nových automobilů, v posledních letech je ale na domácím českém trhu stále aktivnější také v oblasti ojetých vozidel. V tomto trendu bude pokračovat, jak přiznal šéf českého zastoupení automobilky Škoda, Jiří Maláček.

„V budoucnu chceme na českém trhu prodávat 100.000 ojetých automobilů ročně. Z dlouhodobého hlediska pak můžeme prodávat tolik ojetých vozů jako nových,“ uvedl Jiří Maláček na výroční tiskové konferenci k výsledkům značky za uplynulý rok.

Škoda dnes na trhu s ojetinami působí prostřednictvím certifikovaných partnerů Škoda Plus. Prodeje Škoda Plus v uplynulých letech postupně rostly, díky čemuž se program Škoda Plus jako celek vypracoval na největšího tuzemského prodejce se zánovními vozidly. Loni pak setrvaly na stejné úrovni jako o rok dříve. Za rok 2020 se prostřednictvím certifikovaných partnerů Škoda Plus prodalo 53.620 ojetých automobilů, o dvě procenta méně než o rok dříve. To je s ohledem na koronavirové období velký úspěch, když na jaře i podzim musely být automobilové prodejny kvůli vládním nařízením zavřené.

I proto jsou vyhlídky pro letošní rok optimistické. Škoda plánuje prodat prostřednictvím svých partnerů zhruba 57.000 zánovních automobilů, což by znamenalo šestiprocentní nárůst proti předchozímu roku. „V nejisté době je nákup zánovního vozu jednou z nejlepších možností, jak omladit vozový park za výhodných podmínek," vysvětluje potenciál k růstu Maláček.

Přitom zdůrazňuje, že se Škoda zároveň snaží zkulturnit prodej ojetin a vylepšit jejich reputaci. Snahou je tak mít zastřešené showroomy (takových je dnes už 60 ze 150 prodejních míst) a nabízet obdobné služby jako u nových automobilů.

S ohledem na plánovaný nárůst prodaných ojetin má tato snaha smysl. Logická je v tomto směru i možnost, že Škoda jednou bude prodávat tolik ojetých vozidel jako nových. S ohledem na stále žádanější nabídku operativního leasingu nebo trend sdílení vozidel je nasnadě, že trh s ojetými vozidly bude pro Škodu i další automobilky stále zajímavější.