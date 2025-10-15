Škoda Elroq vyhrála německé Auto roku 2026 mezi kompakty. Šanci má i na celkové prvenství
Odborná porota vybrala pětici vítězů jednotlivých kategorií, kteří se v listopadu utkají o celkové vítězství v prestižní anketě o Auto roku 2026 v Německu. Chybět nebude ani elektrická Škoda Elroq.
Zatímco v Česku se vítěze domácího ročníku Auto roku 2026 dozvíme až někdy v únoru, německé kolo obdobné ankety bude vyhlášeno ještě letos. Celkové pořadí totiž bude zveřejněno letos 17. listopadu, přičemž rozhodovat bude zhruba čtyřicítka německých i zahraničních novinářů.
Ti zatím vybrali finálovou pětici. Ta se na rozdíl od zvyklostí rekrutuje z jednotlivých automobilových kategorií, přičemž nepřekvapí, že čtyři z pěti finalistů mají výhradně elektrický pohon. A dva z nich u nás prakticky neznáme.
Jediným zástupcem „lidového“ segmentu, který Němci ohraničují 25.000 eur (asi 609 tisíc korun), je Dacia Bigster. Vlajkové SUV rumunské automobilky uveze až sedm cestujících, přičemž nabídne jak konvenční pohon, tak i alternativu na LPG a klasický hybrid. V Česku tenhle model od ledna do konce září zaznamenal slušných 1141 registrací, v sousedním Německu to bylo 7752 zápisů.
Kompaktní kategorii s cenou do 40 tisíc eur (974.000 Kč) ovládla Škoda Elroq. Zkrácený sourozenec elektrického SUV Enyaq zamířil do stále relativně slabě zastoupené třídy elektrických SUV s délkou okolo 4,5 metru, přičemž v rámci Evropy se jedná o jedno z nejoblíbenějších aut s lokálně bezemisním pohonem.
V Německu má za prvních letošních devět měsíců parádních 16.071 registrací, u nás je s 2048 kusy za stejně období nejprodávanějším elektromobilem.
Prémiovou třídu s rozpočtem 40 až 70 tisíc eur (974.000 Kč až 1,7 milionu korun) letos opanoval Hyundai Ioniq 9, největší elektromobil korejské značky. Tahle novinka u poroty zabodovala technologiemi, komfortem a designem. V Česku je s osmi kusy zatím raritou.
Luxusní segment s cenou nad 70.000 eur (1,7 milionu korun) vyhrál Cadillac Vistiq. Tohle sedmimístné elektrické SUV se v Česku oficiálně neprodává, s ohledem na výkon 646 koní, točivý moment 880 Nm a zrychlení z 0 na 100 km/h za 4,1 sekundy je to možná škoda.
Mezi výkonnými vozy se nejlépe dařilo dalšímu americkému elektromobilu, jenž se na našem trhu neprodává. Atraktivní Lucid Air Sapphire patří k nejsilnějším a nejrychlejším autům současnosti. Díky systémovému výkonu 920 kW se na stovku rozletí již za dvě sekundy a zastaví se až na 330 km/h. Maximální dojezd se má přitom blížit 700 kilometrů. Plně vybavený exemplář ovšem vyjde na 250 tisíc eur, což je téměř 6,1 milionu korun. Lucid má ovšem v nabídce i levnější provedení.
Například za základní variantu Pure s výkonem 325 kilowattů v Německu zaplatíte 85.900 eur (skoro 2,1 milionu korun).
Zdroj: GCOTY a Motor1, video: auto.cz, foto: automobilky a auto.cz