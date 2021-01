Škoda Octavia G-Tec 1.5 TGI 96 kW – Šetřit jde i bez baterek

Mezi takové patří i vybrané modely mladoboleslavské Škodovky. Provedení spalující CNG najdeme kromě modelů Kamiq či Scala třeba i v nové Octavii. Na chvilku jsme nechali tuzemskou dobíjecí infrastrukturu odpočívat a zkoušeli jsme, jak úsporně lze jezdit se zásobníky zemního plynu namísto stále častějších akumulátorů v podlaze.

Ladění ozkoušeného

Agregát 1.5 TSI upravený pro spalování zemního plynu (fakticky tedy 1.5 TGI) se objevil již ve čtyřokém předchůdci. Octavia však uměla na CNG jezdit dříve, ve třetím provedení před faceliftem pod kapotou verze G-Tec pracovala čtrnáctistovka, která kromě patnáctikilových nádob na zemní plyn disponovala i plnohodnotnou nádrží na 50 litrů paliva. Ta se však s omlazovací procedurou stala minulostí, nyní je nádrž nouzová a pojme jen devět litrů. Důvod? Monovalentní homologace nedovoluje použití standardní nádrže jako dříve, benzin má tady sloužit opravdu jen jako palivo v případě nouze.

Jedna-pětka má výkon 96 kW od pěti do šesti tisíc otáček a 200 newtonmetrů točivého momentu v pásmu od 1400 do 4000 otáček. V tomto ohledu se 1.5 G-Tec DSG nikterak neliší se čtyřokým předchůdcem. Jenže Škodovka mezigeneračně zapracovala na aerodynamice, což v praxi znamená pokles odporu vzduchu cx z 0,331 na 0,276. V technických tabulkách to poznáte především na zvýšené maximální rychlosti 212 km/h (dříve 202 km/h) a lepší akceleraci z klidu na stovku za 9,6 sekundy (dříve 10,1 s).

Škoda Octavia G-Tec 1.5 TGI 96 kW

Nádrže na CNG jsou celkem tři a mají celkovou kapacitu 17,33 kg (u třetí generace se uvádělo 17,7 kg). Jedna ocelová je před zadními koly, dvě kompozitové za zadními koly. V kombinaci se zmiňovanou palivovou nádrží to znamená dojezd 500 kilometrů jen na CNG, případně 700 kilometrů celkově. Přepínání mezi benzinem a zemním plynem probíhá automaticky bez zásahu řidiče. Benzin se využívá při startování po doplnění zemního plynu, pokud venkovní teplota klesne pod -10 °C, případně když tlak v nádrži klesne pod 11 barů. Podle tabulek znamená provoz na CNG přibližně o 25 % nižší emise CO2 než u klasického benziňáku. A když se do spalované směsi přimíchá 20 % bioplynu (aktuálně běžná praxe například v Německu), sníží se emise CO2 až o 40 %.

Octavia G-Tec dostává výhradně lehčí (a levnější) zadní nápravu s vlečnými rameny stejně jako předchůdce (víceprvek uměla pouze původní 1.4 G-Tec) a standardní podvozek bez širších možností adaptivních funkcí. Zájemce o verzi na CNG musí oželet také vyhlášený zavazadelník. Zatímco běžné verze pojmou ve standardní konfiguraci až 640 litrů, „plynovka“ umí jen 495 l. To je o pět litrů více než plug-in hybridní Octavia iV. Oproti předchůdci je ale kufr lépe využitelný díky větší výšce, obejít se však musíte bez rezervy.

Vyplatilo se

Dynamické měření ukazuje, že práce na aerodynamice se jednoznačně vyplatila. Při měření zrychlení z klidu na stovku v reálných podmínkách jsme se dostali na 9,9 sekundy, zatímco předchůdce na disciplínu potřeboval o tři desetiny více. Akcelerace z klidu na 140 km/h představovala rozdíl rovnou sekundu (19,3 vs. 20,3 s), na 180 km/h to už bylo necelých šest sekund (38,3 vs. 44 s).

Koncového zákazníka však bude mnohem více zajímat spotřeba. Také tady si Octavia G-Tec ve srovnání s předchůdcem polepšila. Po rovinaté dálnici D11 jsem při tachometrových 130 km/h dosáhl odběru 3,8 kg, zatímco třetí generace za obdobných podmínek žádala 4,4 kg. Na silnicích první a druhé třídy jsem se v průměru pohyboval mezi třemi a čtyřmi litry. Vůz jsem nakonec vracel s průměrnou spotřebou 3,7 kg na 100 kilometrů. Bez CNG jsem se na dálnici neodvážil, mimo ni však palubní počítač informoval o spotřebě mezi 5,5 až 6 litry benzinu. Do palivové nádrže lze postupným docvakáváním dostat až 11 litrů paliva, zatímco doplnění zemního plynu se zastavuje mezi 16 a 17,4 kg (ne všechny plnící stanice dovedou tankovat úplně do plna).

Nejlepší alternativa

„Plynovka“ neveze navíc desítky kilogramů baterií, což má pozitivní vliv na jízdní vlastnosti. Oproti plug-in hybridu působí auto lehčím a obratnějším dojmem. Podvozek je stále tužší, avšak poddajnější než u předchůdce. Na strupaté okresce však zároveň zvládne být i pohodlně houpavý. Byť podvozková základna z velké části vychází z předchůdce, Octavia G-Tec dostává odlišné naladění tlumičů a pružin, takže se do jejího projevu negativně nepromítá ani větší, v našem případě osmnáctipalcové obutí. Pravda, těžiště není tak nízko jako v případě plug-in hybridu a při náhlé změně směru se „plynovka“ dokáže odvděčit přetáčivými tendencemi zádě. Kromě jiného na to mají vliv i pozdější zásahy stabilizačního systému. Na dálnici zase ve srovnání s předchůdcem potěší celkově tišší chod. Při stotřicítce je hluk od kol nižší, s rychlostí však začíná vcelku intenzivně vzrůstat i aerodynamický svist kolem zrcátek.

Dynamika odpovídá papírovým předpokladům, výkon pro předjíždění a táhlá stoupání je dostatečný. Čtyřválci oproti právě teď testovanému litru nedochází dech tak brzy, byť na papíře je dělí jen 15 kW výkonu. Kooperace se sedmistupňovou samočinnou převodovkou DSG je obdobná jako u klasického 1.5 TSI. Spíše než občasné škubnutí při rozjezdu od semaforů mi mnohem více vadil pomalý nástup systému stop/start, který mě na křižovatce často „vypekl“ i na několik sekund.

Závěr

Krátce po sobě jsem měl možnost vyzkoušet všechny alternativní pohony nové Octavie (kromě verze G-Tec i iV a RS iV) a musím říct, že plynovka se mi líbila ze všech nejvíc. Úsporný provoz není podmíněn pravidelným dobíjením, stanic na CNG mám ve svém okolí na rozdíl od veřejných dobíječek několik a hlavně jsem odbaven během chviličky.

Zájemce musí překousnout menší zavazadelník a fakt, že Octavia G-Tec nemá plnohodnotnou nádrž na benzin, i když to není novinka související s příjezdem nové generace. Jinak mě ale provoz automobilu na CNG nikterak neomezoval. Zemní plyn se tankuje pod jedním víčkem společně s benzinem a stav CNG zjistíte vlevo na budících, kde se zobrazuje namísto teploty chladicí kapaliny.

Na design novodobé Octavie jste si za rok a kousek existence jistě již stihli udělat názor. Mně osobně se líbí především posun v rámci interiéru, který ve srovnání s „trojkou“ vypadá mnohem hodnotněji. V otázce digitálního pracoviště a dotykového ovládání třeba jen základních funkcí se bohužel budu opakovat. Jsou sice postupy, které si během dlouhodobého užívání vozu osvojíte (například rychlé vypnutí hlídání jízdního pruhu tlačítkem a válečkem na volantu), takové nulování průměrné spotřeby paliva mi však přijde nesmyslně složité. Na rozdíl od šedivého „eresa“ jsem tady neměl problém s častým zamrzáním multimediálního systému. Občas se ale stalo, že se namísto Apple CarPlay načetla jen černá obrazovka, což se nakonec vždy povedlo vyřešit dlouhým podržením zapínacího tlačítka a následným restartem infotainmentu.

Co do praktičnosti a prostornosti není Octavii příliš co vytýkat. V tomto ohledu je stejná, spíše ještě bohatší než předchůdce. A dostupnou výbavou se až nebezpečně přiblížila do rajónu Superbu. Na rozdíl od plug-in hybridu můžete mít G-Tec i v základním výbavovém provedení Active, náročnější sáhnou po stupni Ambition a Style, se kterým dorazil do redakce testovaný kousek. Z pochopitelných důvodů není provedení na stlačený zemní plyn dostupné pro derivát Scout. Naopak potěší, že Škodovka do budoucna nabídne i kombinaci 1.5 TGI s manuální převodovkou.

Nejlevnější verze modelu 533.900 Kč (1.0 TSI/81 kW Combi Active) Základ s testovaným motorem 653.900 Kč (1.5 TGI/96 kW Combi Style) Testovaný vůz bez příplatků 653.900 Kč (1.5 TGI/96 kW Combi Style) Testovaný vůz s výbavou 749.900 Kč (1.5 TGI/96 kW Combi Style)

Plusy

Vyladěná aerodynamika

Lepší pružnost

Kultivovanější a úspornější jízda po dálnici

Minusy