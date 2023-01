Škoda Octavia hatchback? Nevšední vize by mohla konkurovat Golfu i Scale

Třetí karosářská verze mladoboleslavského bestselleru je sice velmi nepravděpodobná, nevypadala by však vůbec špatně.

Škoda Octavia se odnepaměti nabízela ve dvou karosářských provedeních: liftback a combi. Napadlo vás ale někdy, jak by vypadala třeba jako hatchback? Na Auto.cz nám tato myšlenka dlouhodobě není cizí, poprvé jsme se jí totiž zabývali již v roce 2004, nedlouho po představení druhé generace.

Tehdy šlo o aprílový žertík, přesto mu bývalí kolegové věnovali náležitou pozornost. Nyní se k Octavii v provedení hatchback vrátil náš redakční grafik, který připravil poměrně zajímavý grafický koncept čtvrté generace mladoboleslavského bestselleru. A nevypadá vůbec špatně.

Po B-sloupek přitom nejsou patrné žádné výraznější změny, ty začínají až u tvaru okna zadních dveří, sloupku a pochopitelně upravené linie střechy. Pohled na novou záď odhaluje tradiční světelný podpis, nápis Škoda mezi světly, decentní spoiler prodlužující linii střechy i naznačený difuzor s dvojicí zdůrazněných koncovek výfuku.

Octavia jako hatchback tak nevypadá vůbec špatně, současně se však nelze ubránit pocitu, že jí něco chybí. K Octavii ten už batoh zkrátka nějak patří. Je navíc krajně nepravděpodobné, že by se někdy automobilka pro tento karosářský styl rozhodla, neboť by se pak Octavia nejspíš až příliš přiblížila modelu Scala. Rozhodně by však šlo o zajímavou alternativu třeba ke Golfu nebo Astře.