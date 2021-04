Automobily kategorie SUV jsou v současnosti označovány za nejdůležitější segment na světovém trhu s automobily, jehož význam by měl podle očekávání do budoucna ještě růst. To si ostatně velice dobře uvědomuje i mladoboleslavská automobilka Škoda, jejíž modely kategorie SUV tvořily v roce 2020 téměř 40 % ze všech dodaných vozů po celém světě.

Dnes má automobilka v nabídce hned osm modelů kategorie SUV, její snažení v tomto segmentu však začalo dřív. A to podstatně. Prvním SUV značky Škoda se totiž stal model Trekka, vyrobený v roce 1966 na Novém Zélandu. Cestu k moderním SUV pak prošlapával Yeti, vyráběný od roku 2009. Skutečný zlom však přinesl až model Kodiaq.

Právě Kodiaq totiž v roce 2016 odstartoval úspěšnou SUV ofenzívu značky Škoda, díky níž má dnes automobilka v celosvětové nabídce již zmíněných osm SUV modelů. Samotný Kodiaq je přitom dodáván na 60 trhů, na čínském trhu je dostupný i jako SUV Coupé Kodiaq GT a do března tohoto roku si připsal více než 600.000 vyrobených kusů.

Robustnější a aerodynamičtější

Nyní však Škoda představuje omlazenou verzi Kodiaqu, která by měla díky drobným úpravám nabídnout ještě emocionálnější vzhled. A to je nejlépe patrné na přídi, kde jsou změny nejvýraznější.

Omlazený Kodiaq dostal novou kapotu, která byla zboku nad podběhy předních kol výrazně zvýšena. Nová je také šestihranná maska chladiče se zdvojenými lamelami, které jsou vzpřímenější. Na masku navazují užší světlomety, standardně osazené full LED technologií, které by měly vytvářet čtyřoký pohled.

Volitelně je pak možné Kodiaq vůbec poprvé osadit i Matrix-LED světlomety, které umí automaticky stínovat okolní provoz či osoby a objekty s reflexními prvky. Nové světlomety také nabízí režimy pro různé jízdní situace a povětrnostní podmínky, jako je jízda ve městě, na dálnici nebo v dešti a mlze. Při zapnutí potkávacích světel svítí dva LED moduly současně, u základních LED světel jsou pak oddělené moduly potkávacích a dálkových světel a světel denního svícení, obrysových světel a blinkrů. Základní LED světlomety jsou také doplněny halogenovými mlhovkami.

Nové jsou také oba nárazníky. Trojrozměrný přední nárazník je lakován v barvě vozu, v jeho spodní části je nasávací otvor s krystalickou mřížkovanou strukturou a po stranách si můžeme všimnout prvků ve tvaru písmene L, které naznačují clony Air Curtain. Ve spodní části je pak lišta hliníkového vzhledu, která se objevuje i v zadním nárazníku. A všimnout si můžeme také černě lakované lišty pod nákladovou hranou s dvěma krystalickými reflektory.

Mnohem zajímavější novinkou zadních partií omlazeného Kodiaqu je ale spoiler, černě lakovaný a se zabudovaným třetím brzdovým světlem, který vůz opticky rozšiřuje. Společně s černě lakovanými finlety (aerodynamicky tvarované výstupky, které upravují obtékání vzduchu, jedná se o prvek převzaný z letectví) po stranách by měl navíc upravovat aerodynamiku a snižovat emise CO 2 . Sklo pátých dveří je nově plošší i užší a ostře řezaná Top LED zadní světla, součást standardní výbavy, dostala krystalické prvky, koncová světla s typickým tvarem písmene C a dynamické směrovky.

Při pohledu z profilu by měl omlazený Kodiaq zaujmout především novými litými ráfky o rozměru 17 až 20 palců. Včetně Aero kol o velikosti 18 až 20 palců, která snižují odpor vzduchu. Kodiaq RS dostal 20“ broušená kola Sagitarius s plastovými aerodynamickými krytkami, zatímco běžný Kodiaq může být nově osazen 18“ koly Askella, 19“ koly Cursa a 20“ koly Merope.

Komfortnější a modernější

Změny uvnitř interiéru jsou ještě decentnější. Omlazený Kodiaq dostal například nové šedé kontrastní prošívání palubní desky a dveří, nové dekorační lišty nebo chromované rámečky klik u verzí Style a L&K. Modernizací ale prošlo také ambientní osvětlení, které nově osvětluje i prostor nohou řidiče (až v deseti barvách) a bílou barvou osvětluje odkládací schránky předních dveří.

Sedadla mohou v závislosti na výbavě nabídnout čalounění z veganských a recyklovaných materiálů, nechybí však ani nový typ látkového potahu, kožené čalounění nebo kombinace kůže a látky. Poprvé se pak v modelu Kodiaq objevují elektricky nastavitelná Top ergonomická přední sedadla, součást paketu Top, která nabízejí paměťovou funkci, délkově stavitelný sedák, čalounění perforovanou kůží, ventilaci nebo masážní funkci.

Nový je také design dvouramenného a sportovního tříramenného volantu, vybaveného tlačítky pro ovládání různých funkcí vozu, infotainmentu i asistenčních systémů. Volanty mohou být vyhřívané, v kombinaci s převodovkou DSG dostávají vždy pádla řazení a v závislosti na další výbavě mohou být vybaveny funkcí Detekce rukou, která v pravidelných intervalech zjišťuje, zda má řidič stále ruce na volantu. Tato funkce funguje v kombinaci se semi-autonomními asistenty řízení.

Třešničkou na dortu je vylepšený audio-systém Canton, který nabízí nový centrální reproduktor zabudovaný přímo v palubní desce. Ten pak společně se subwooferem u rezervy doplňuje celkem deset reproduktorů v kabině, namísto původních osmi. Dva nové reproduktory automobilka umístila do předních dveří. Nejvyšší výkon soustavy je až 575 W.

Digitální přístrojový štít s úhlopříčkou 10,25 palce je nově součástí standardní výbavy již od výbavy Style a v modelech Kodiaq Sportline a RS nabízí dodatečný režim zobrazení Sport. Dotykové displeje infotainmentu mají ve verzích Bolero a Amundsen dotykovou obrazovku s úhlopříčkou 8“, vrcholný Columbus pak nabídne 9,2“. Mapové podklady a software se aktualizují vzduchem a součástí navi-paketů je nabíjecí box pro smartphone. Kabina je osazena USB-C konektory a na přání je dostupný také USB-C konektor u vnitřního zpětného zrcátka.

Motory generace EVO

Zákazníci toužící po omlazeném Kodiaqu budou moci vybírat z celkem pěti motorizací řady Evo, dvou naftových a tří benzínových, jejichž výkon se pohybuje od 110 kW (150k) až po 180 kW (245). Manuální převodovka je dostupná pouze pro základní benzínovou motorizaci, zatímco ostatní jsou standardně spojeny se sedmistupňovým automatem DSG. Pohon všech kol je pak standardním prvkem výbavy pro všechny motorizace s výkonem od 140 kW (190 k).

Zájemci o naftové motorizace mohou vybírat ze dvou verzí vznětového čtyřválce 2.0 TDI generace EVO, u kterého byla proti minulým verzím optimalizována kliková hřídel a byly provedeny změny ve vedení výfukových plynů, v turbodmychadle, vstřikovací soustavě a systému řízení provozní teploty motoru, což vede ke snížení spotřeb. Samozřejmostí je také systém úpravy výfukových plynů se dvěma katalyzátory Twin Dosing, který snižuje emise oxidů dusíku až o 80 procent.

Základní naftový motor 2.0 TDI nabízí nejvyšší výkon 110 kW (150 k) a je k dispozici s pohonem předních nebo všech kol. Výkonnější motor 2.0 TDI o výkonu 147 kW, který se může pochlubit lehčími písty z hliníkové slitiny a turbodmychadlem chlazeným vodou, je standardně kombinován s pohonem všech kol. Oba motory jsou pak dostupné pouze s převodovkou DSG.

Benzínové motory generace EVO pracují s vysokým vstřikovacím tlakem až 350 bar, díky čemuž mají menší hydraulické ztráty a nižší spotřebu paliva. Základní motorizace 1.5 TSI o výkonu 110 kW (150 k) je navíc vybavena funkcí aktivního řízení válců ACT, schopnou odpojit dva válce. Základní motorizace se jako jediná nabízí standardně s manuální šestistupňovou převodovkou, volitelný je však i sedmistupňový automat DSG. Pohon je však vždy pouze na přední kola. Výkonnější benzínový motor 2.0 TSI pak slibuje výkon 140 kW (190 k), respektive až 180 kW (245 k) ve verzi RS. Standardem je pak DSG i pohon všech kol.

Benzínové RS s ještě vyšším výkonem

Jak už jsme zmínili, vrcholem nabídky se stane Kodiaq RS, který však bude tentokrát osazen benzínovým motorem o výkonu 180 kW (245 k). Proti svému předchůdci se navíc novinka může pochlubit snížením hmotnosti o více než 60 kilogramů nebo upraveným systémem Dynamic Sound Booster, který byl naladěn na nový zvuk. Krom nejvýkonnějšího motoru však Kodiaq RS nabídne i pár estetických drobností navíc.

Začít můžeme černě lesklou maskou chladiče, na kterou navazují standardně Matrix-LED světlomety. Novinkou je pak zcela nový přední nárazník, který se svými dynamickými tvary poprvé liší od ostatních verzí modelu Kodiaq. Nepatrně odlišný je pak i zadní nárazník, v jehož spodní části se napříč celou šířkou táhne integrovaný pruh odrazky. Na masce i zádi se leskne logo RS, zatímco v podbězích jsou standardně 20“ litá kola Sagitarius v černé metalické barvě s aerodynamickými kryty.

Úpravám interiéru dominují sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, čalouněná mikrovláknem Suedia v černé barvě, které zdobí výrazné červené prošívání a červené logo RS. Červené prošívání navíc dostaly i loketní opěrky nebo přístrojová deska. Výplně dveří jsou čalouněné černým mikrovláknem Suedia, které zdobí černé křížové prošívání. Standardně dodávaný digitální přístrojový štít navíc dostal specifický vzhled a pátý režim zobrazení Sport s otáčkoměrem a ukazatelem aktuální rychlosti umístěným uprostřed displeje.

Modernizovaný Kodiaq bude dostupný ve výbavových stupních Ambition, Style, L&K a také ve verzích Sportline a RS od července 2021. Výbava Scout s modernizací končí, přičemž hlavním důvodem měl být nízký zájem. Některé její designové prvky, jako například hliníková linka v předním nárazníku, se však staly součástí ostatních výbav. Ceny omlazené verze zatím neznáme.