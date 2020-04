Škoda Kodiaq RS se loučí se silným turbodieselem. Limitovaná edice přijde na 1,4 milionu

Škoda Kodiaq RS je mezi českými zákazníky populární volbou, variantu poháněnou dvoulitrovým biturbem TDI o výkonu 176 kW a točivém momentu 500 newtonmetrů si jen v loňském roce vybralo 17 % zákazníků. Byť jde o populární derivát, s trhem se co nevidět bude muset rozloučit. Minimálně s danou motorizací.

Naftové biturbo z nabídky koncernu postupně zmizí, kromě Kodiaqu RS se s ním musí rozloučit také modely Passat, Arteon či Tiguan. Asi není těžké odvodit si, že za tím stojí zpřísňující se emisní limity. Automobilky se nejrůznějšími způsoby snaží udržet pod hranicí 95 gramů CO2 na kilometr, jenže tabulky Kodiaqu RS aktuálně vykazují hodnotu 167 g CO2/km…

Škodovka se rozhodla pro loučení ve velkém stylu. Představuje totiž výbavou nabušený Kodiaq RS se základní cenovkou 1.399.900 Kč. Pokud prahnete po eresu zbrusu novém, jinou možnost už ani nemáte, standardní Kodiaq RS z nabídky boleslavské značky zmizel.

Základní výbava čítá dvacetipalcová kola, nový tříramenný volant, bezklíčové odemykání a startování, vyhřívané čelní sklo, přední i zadní sedadla, třízónovou klimatizaci, elektrické nastavení sedadel, bezdotykové otevírání víka zavazadelníku, multimediální systém Columbus s 9,2” obrazovkou a navigací či adaptivní podvozek.

Tím ale možnosti Kodiaqu RS Challenge nekončí. Připlatit si můžete za speciální odstíny karoserie (+7.500 Kč), panoramatické střešní okno (+39.000 Kč) či nezávislé topení (+29.900 Kč). Pokud byste zahrnuli všechny možné příplatky (počítáme i tažné zařízení, paket pro spaní či rolety zadních oken), dostanete se na finální částku přesahující 1,7 milionu korun!

Vraťme se ještě k agregátovým rošádám. Konec motoru 2.0 BiTDI by neměl znamenat definitivní rozlučku s Kodiaqem RS. Zatím není jasné, jaký bude jeho další osud, vzhledem k okolnostem ale předpokládáme, že dorazí s plug-in hybridním pohonem. Ten se však má do útrob vozu stěhovat až s modernizací, která je v plánu příští rok. Co do té doby? To zatím nikdo neví. Buď se největší ereso na čas stáhne, nebo by se přechodně mohlo dočkat benzinového motoru.