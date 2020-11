Škoda si nechala patentovat osvětlené zámky pásů. Zvýší to prý bezpečnost

Bezpečnost je dnes jednou z důležitých oblastí vývoje nových automobilů. Automobilky se sice aktuálně primárně zaměřují na vylepšování různých asistenčních systémů, nezapomínají ale také na další bezpečnostní prvky. Třeba Škoda Auto nyní představuje unikátní osvětlené zámky bezpečnostních pásů, tzv. chytrou sponu.

Mladoboleslavskou automobilkou patentované řešení využívá místo klasického červeného tlačítka průhledné tlačítko se zabudovanou dvojicí diod fungující v různých módech.

Pokud na sedačce nikdo nesedí, svítí tlačítko od zámku bezpečnostního pásu bíle, aby jej posádka za tmy snáze našla. Lze přitom naprogramovat tak, aby nabídlo uvítací animovanou sekvenci pro ještě lepší viditelnost.

Pokud pak systém pomocí váhového senzoru v sedačce pozná, že na ní někdo sedí, rozsvítí se zámek červeně. Tím cestujícího upozorní, aby se připoutal. Hodit se to přitom může také třeba rodičům, kteří i ve tmě poznají, zda jsou jejich děti správně připoutané. Pokud si totiž pasažér pás připne, rozsvítí se zámek zeleně jako signál toho, že je vše v pořádku. Posléze se ale barva opět změní dobíla, aby zámek nerušil posádku.

Osvětlené zámky bezpečnostních pásů přitom dnes už nejsou žádnou novinkou. Používají je vybrané modely Audi nebo Lexus. U nich ale jen svítí, aby posádce ukázaly, kde se nacházejí a pomohly tak s manipulací. Novinkou Škody je však právě různá světelná signalizace podle aktuálního stavu zapnutí bezpečnostního pásu.

Škoda Auto funguje v českém prostředí jako důležitý vývojář. Jen za rok 2019 si nechala registrovat 94 patentových návrhů, což je nejvíce ze všech českých firem. Počet patentů přitom v průběhu let roste, automobilka je přitom opravdu aplikuje do sériových aut, a to buď jak do těch již prodávaných, nebo teprve chystaných. V případě tzv. chytrých spon nicméně automobilka zatím nedala najevo, v jakých modelech se objeví.